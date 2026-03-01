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Les brèves

Étang de Diana : levée d'interdiction  20/03/2026

Levée de l’interdiction temporaire de la pêche maritime professionnelle et de loisir, du ramassage, de l’expédition, du transport, de la purification, du stockage et de la commercialisation des coquillages de l’étang de Diana.

Au vu des résultats des analyses effectuées dans les coquillages prélevés dans l’étang de Diana entre le 9 et le 16 mars 2026, lesquels attestent de l’absence de toxines lipophiles en quantités anormales, M. Michel Prosic, Préfet de la Haute-Corse, a pris ce vendredi un arrêté portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche maritime professionnelle et de loisir, du ramassage, de l’expédition, du transport, de la purification, du stockage et de la commercialisation des coquillages en provenance de l’étang de Diana.
Cette levée d’interdiction est applicable à compter de ce vendredi 20 mars 2026. Pour mémoire, cette mesure d’interdiction temporaire avait été décidée par l’arrêté n°2B-2026-03-05-00009 en date du 05 mars 2026, à la suite d’une alerte déclenchéedans le cadre du réseau de surveillance des phytoplanctons et des phycotoxines.

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