Corte - Le nouveau conseil municipal installé

Le premier conseil municipal de la nouvelle mandature s’est tenu ce samedi à 15 heures à la mairie de Corte. Il s’agissait d’élire le maire ainsi que ses adjoints. Après avoir installé l’ensemble des élus, Xavier Poli laissait sa place à Philippe Maroselli, doyen de l’assemblée, assisté du secrétaire de séance, Marc-Antoine Campana, plus jeune élu du conseil municipal. Prenaient également place à leurs côtés, Michèle Paccini et Antea Gallet comme assesseurs. Il revenait à Jean-François Orsatelli, président du groupe « Corte demain, Corti dumane », de présenter la candidature de Xavier Poli. Tandis que Petr’Anto Tomasi représentait la liste d’opposition « A Forza di l’Avvene ».





« Je voudrais tout d’abord remercier les 805 Cortenais qui ont soutenu notre liste. Je vais également, au nom de notre groupe, saluer la victoire de la liste de Xavier Poli. Nous entrons au sein du conseil municipal avec enthousiasme, détermination, avec la volonté de faire vivre le débat démocratique et de faire en sorte que notre opposition rende à Corte la place capitale qui doit être la sienne à l’échelle de la Corse. C’est par fidélité avec nos électeurs, que je déclare ma candidature au nom de la liste « A Forza di l’Avvene », déclarait Petr’Antò Tomasi.

Xavier Poli obtenait 25 voix contre 4 à Petr’Antò Tomasi et était donc élu maire de Corte, pour un deuxième mandat consécutif.





Le nouveau maire de Corte s’adressait aux élus en ayant d’abord une pensée pour ses regrettés parents : « De là où ils sont, j’espère qu’ils sont satisfaits et fiers de mon parcours en tant qu’homme, en tant que médecin et en tant que serviteur politique au service de Corte ». Il remerciait ensuite son « ami, mon grand frère, notre maire honoraire de Corte, Tony Sinsali. Je veux aussi faire un clin d’œil amical à Antoine Orsini, puisque nos parcours politiques se séparent. Je voudrais enfin avoir une pensée à celles et ceux qui ne sont plus là comme Dominique Baldacci, Laurent Ghionga et Bapti Giacomoni. Enfin, je garde dans mon cœur et dans ma tête l’image et la mémoire de Barthélémy Casanova et de Chloé Aldrovandi ».





Il embrayait, ensuite, sur le terrain politique en remerciant l’ensemble des électrices et électeurs cortenais qui se sont mobilisés pour cette élection. « Ils ont choisi de me confier l’honneur et la responsabilité d’être maire de Corte pour les six années à venir. Je mesure pleinement la portée de cette confiance et de l’exigence qui l’accompagne pour que nous construisions ensemble l’avenir de Corte et celui de nos enfants. Le temps de l’action s’ouvre aujourd’hui avec la concrétisation du projet que j’ai porté avec mon équipe et qui devient celui de la commune. Ce projet sera mis en œuvre en concertation avec toutes les Cortenaises et tous les Cortenais. Il sera mis en œuvre en étroite collaboration avec nos partenaires institutionnels que sont l’Etat, la Collectivité de Corse et l’Université de Corse. J’aurai l’honneur de présider un conseil municipal où toutes les sensibilités pourront s’exprimer, dans le respect des règles de fonctionnement qui garantissent la qualité de nos échanges. Nous sommes tous aujourd’hui, au service de Corte et des Cortenais et pour ma part, vous le savez, seul compte Corte. C’est dans cet esprit de responsabilité, de clarté et de sérénité que j’aborde ce nouveau mandat qui doit nous conduire tous ensemble vers le Corte de demain. Vive Corte, Evviva Corti ».