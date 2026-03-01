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A màghjina : À u cunfini di a citadella di Bastia, a terra parla incù u mare


le Samedi 21 Mars 2026 à 07:30

À l’extrémité de la citadelle de Bastia, le rocher s’avance lentement vers la mer, comme attiré par l’horizon. Là, le vent sculpte le silence et les vagues viennent, inlassablement, raconter leur histoire. Entre force et douceur, ce bout de terre emblématique de Terranò semble garder en lui la mémoire des siècles, veillant sur le large, entre ciel et eau, dans une éternelle conversation avec la Tyrrhénienne.
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