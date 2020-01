Petra Patrimonia : une alternative stable et sécurisante, liant esprit de création et sécurité de l’emploi

« Les trois premières années avec nous, sont consacrées au développement de leur entreprise et de ce fait nous prenons en charge la totalité de leurs démarches administratives, le but étant qu'ils n’aient à gérer uniquement leur devis, facture et activité. A la suite de ces trois années, et parfois même avant ce délai, nous leur proposons de devenir salarié de notre coopérative. Ils sont, ainsi, rémunérés en fonction de leur recette annuelle et ont une sécurité vis-à-vis de leur futur » continue Petru Vesperini.

Aujourd’hui en Corse-du-Sud ce sont 15 entreprises locales qui adhèrent à la structure, parmi celles-ci les différents activité de la région sont représentées.



« Je fais de l’aménagement paysager et plus particulièrement de la création de vignoble, bio dynamique, je ne suis pas du tout à l’aise ni désireux de gérer tous les documents et les démarches nécessaires à la vie d’une entreprise, alors pour moi ce système de coopérative edt vraiment ce qu’il y a de mieux pour mon projet » ajoute Pierre Gueyraud, entrepreneur porto-vecchiais.





Avoir son entreprise et plus de sécurité

« Avant de rejoindre la coopérative Petra Patrimonia, j’avais déjà une entreprise en mon nom propre dans la soudure et la sellerie navale, mais à la suite d’un problème de santé sérieux, j’ai du arrêter mon activité et là j’ai compris que je n’avais aucun ou presque sécurité, juste 22 euros d’indemnité jour. Maintenant que ma santé me permet de reprendre une activité sereine, je ne veux pas me retrouver encore dans une situation similaire. C’est surtout pour cela que le système de coopérative est parfait pour moi : je me trouve à la fois salarié, donc plus encadré, et en même temps sans hiérarchie et en capacité de gérer comme je veux le développement de mes chantiers et de ma boite» explique Vincent Graziani, spécialiste de la rénovation de bateaux. .





Nombre d’entreprises ne voient le jour par peur de l’échec et d’autres plus nombreuses encore ne vivent pas plus que trois ans.

Afin de remédier à ces situations d’échec et de frein au développement économique insulaire, la coopérative Petra Patrimonia, représente une alternative stable et sécurisante en liant l’esprit de création à la sécurité de l’emploi.