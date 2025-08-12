Pétanque : la Bucciata Bastiaccia revient en force du 20 au 24 août à Bastia

Cinq jours de compétitions, des milliers de participants venus de toute l’Europe, une ambiance festive au cœur de Bastia : A Bucciata Bastiaccia s’apprête à reprendre ses quartiers sur la place Saint-Nicolas, du mercredi 20 au dimanche 24 août. L’événement, devenu un incontournable de l’été bastiais depuis sa création en 2015, enchaîne les succès. Plus de 60 000 spectateurs avaient été recensés en 2020, témoignant de l’engouement croissant pour cette manifestation sportive, populaire et conviviale.



L’édition 2025 ne dérogera pas à la règle. Dès le mercredi, les amateurs auront leur place avec le concours Famille qui réunira des équipes intergénérationnelles composées d’un homme, d’une femme et d’un enfant ou adolescent. Jeudi, le concours promotionnel en doublettes sera ouvert à tous les amateurs non licenciés, dans une ambiance décontractée mais compétitive. Ce format accessible attire chaque année de nombreux participants, bien au-delà du cercle des habitués du cochonnet.

Vendredi, le très attendu concours « People » réunira personnalités du monde sportif, artistique et politique se retrouvent pour un moment ludique et fédérateur. En parallèle, les phases finales du concours promotionnel et le lancement du concours en doublettes (licenciés et non licenciés) viendront rythmer la soirée.



L’élite sur les terrains dès le samedi

Place ensuite à la compétition de haut niveau. Samedi matin, à partir de 10h, sera lancé le 8e International Open Pierrot Lamperti, en triplettes, doté de 12 000 € de prix. En quelques années, ce tournoi est devenu l’un des plus relevés de Méditerranée, attirant des formations venues d’Italie, de Belgique, de Monaco, de Grèce, de Madagascar, d’Allemagne, du Portugal, de Suisse et de toute la France. À 16h, place au second National Féminin, en doublettes, limité à 64 équipes, avec 500 € de dotation. En créant cette compétition féminine en 2024, les organisateurs ont souhaité favoriser l’essor de la pratique féminine de la pétanque et attirer davantage de licenciées.



Dimanche, les phases finales des compétitions principales viendront clôturer ce grand week-end sportif : International, National Féminin, concours adolescents en triplettes (gratuit), doublettes licenciés (1 000 € de dotation), avant les finales prévues à 17h30. La remise des prix et la soirée de clôture auront lieu dans la foulée, dans une ambiance qui devrait être, comme chaque année, à la hauteur de la ferveur populaire que suscite la Bucciata.



Une ambition sportive et solidaire

En s’installant durablement dans le paysage sportif insulaire, la Bucciata Bastiaccia défend une ambition : faire rayonner la pétanque corse au niveau national et international tout en gardant son âme populaire. L’événement est désormais qualificatif pour les Masters 2026, ce qui attire des joueuses et joueurs de très haut niveau, désireux d’engranger des points pour ces prestigieuses échéances. Mais la manifestation ne se limite pas à la compétition. Fidèle à son engagement social, l’organisation reconduit cette année encore son soutien à une association d’aide aux enfants malades et à leurs familles. 25 % des droits d’inscription au concours promotionnel, soit 5 € sur les 20 requis, seront reversés à l’association bénéficiaire. Une façon de lier sport et solidarité, tout en ouvrant l’événement à tous les publics : familles, non licenciés, jeunes, publics en difficulté. « Nous voulons démontrer que la pétanque est un sport accessible, intergénérationnel, et que chacun peut y trouver sa place, quels que soient ses moyens », rappellent les organisateurs.

Avec plus de 3 000 joueurs attendus, 60 000 spectateurs estimés sur l’ensemble de la manifestation, la Bucciata Bastiaccia s’inscrit désormais comme l’un des grands événements de l’été en Corse. Rendez-vous donc le 20 aout sur la place Saint-Nicolas.

