Pétanque - Ajaccio accueille ce week-end les championnats de France doublette mixte

C'est un rendez-vous que tout le monde de la pétanque corse attendait depuis plusieurs décennies. Ce samedi 27 et dimanche 28 juin, Ajaccio accueillera le Championnat de France de doublettes mixtes, ramenant ainsi sur l'île une compétition nationale qui avait déserté la Corse depuis plus de quarante ans et la cité impériale depuis le milieu des années 1970. Pour Sébastien Massoni, président du Comité départemental de Corse-du-Sud, l'organisation de ce championnat dépasse largement le simple cadre sportif. « C'est une immense fierté. Le dernier championnat de France organisé en Corse remonte à Bastia en 1984, tandis qu'à Ajaccio il faut remonter au championnat de France triplettes disputé au milieu des années 1970. Faire revenir une telle compétition sur notre territoire est une véritable reconnaissance pour tout le travail réalisé par les clubs et les bénévoles depuis de nombreuses années. »





Une candidature minutieusement préparée



L'obtention de cette organisation n'a rien laissé au hasard. Comme toutes les villes candidates, Ajaccio a dû répondre à un cahier des charges particulièrement exigeant de la Fédération française de pétanque et jeu provençal. Visite technique, étude des infrastructures, garanties financières, capacités d'accueil, soutien des collectivités... chaque détail a été scruté avant que la commission fédérale ne rende son verdict. « Nous avions constitué un dossier très solide. Tous nos partenaires institutionnels se sont mobilisés et étaient présents lors de la visite technique organisée avec les représentants de la Fédération. Nous avons démontré que toutes les garanties étaient réunies pour accueillir cette compétition dans les meilleures conditions. Obtenir cette organisation dès notre première candidature est une vraie satisfaction. » Cette confiance accordée à la Corse est aussi la conséquence des excellents résultats obtenus depuis plusieurs années par les joueurs insulaires sur les scènes nationales.





Deux sites emblématiques au cœur d'Ajaccio



Le championnat investira deux des lieux les plus emblématiques de la ville. Les rencontres du samedi matin se dérouleront simultanément sur la place Miot et sur les terrains aménagés du Casone. À partir des seizièmes de finale, dès samedi après-midi, l'ensemble de la compétition se poursuivra exclusivement place Miot, où seront également disputées les phases finales. Un choix qui doit permettre d'offrir un spectacle à la hauteur de l'événement. « Le cahier des charges nous imposait deux sites réglementaires. Nous avons souhaité mettre en valeur deux lieux particulièrement appréciés des Ajacciens et offrir aux joueurs un cadre exceptionnel face à la mer. C'est aussi une façon de montrer la beauté de notre territoire à tous les participants. »





128 équipes venues de toute la France



Pas moins de 128 doublettes, sacrées dans leurs départements ou leurs régions, prendront part à la compétition. Les meilleurs spécialistes français de la discipline seront présents sur les terrains ajacciens, avec plusieurs équipes figurant parmi les favoris au titre national. Au total, près de 600 personnes — joueurs, arbitres, officiels et représentants fédéraux — sont directement concernées par l'organisation. En tenant compte des familles, accompagnateurs et supporters, le comité organisateur estime entre 2 000 et 3 000 le nombre de visiteurs attendus durant le week-end. « Beaucoup de délégations ont choisi de prolonger leur séjour de plusieurs jours afin de découvrir la Corse. Les hôtels affichent déjà une très forte fréquentation et les restaurants, commerces ou sites touristiques bénéficieront eux aussi de ces retombées. »





La Corse pourra compter sur quatre équipes pour tenter de briller devant son public (Pifferini/Carratini, Brignoli/Paoletti, Morganti/Silvani, Djabri/Jackel). Si le niveau s'annonce particulièrement relevé, Sébastien Massoni refuse de partir battu. « Nos équipes réalisent régulièrement de très beaux parcours lors des championnats de France. Certaines ont déjà atteint les demi-finales ou les derniers carrés. Le niveau sera très élevé, mais nos représentants ont toutes les qualités pour créer la surprise. »





Une pétanque corse en pleine progression



Élu à la présidence du Comité départemental en 2024, Sébastien Massoni constate une dynamique particulièrement encourageante. Le nombre de licenciés progresse pour la deuxième saison consécutive, les championnats départementaux attirent toujours davantage de participants et de nouvelles compétitions ont été créées, notamment à destination des vétérans et des joueurs de catégorie promotion. « Le bilan est très positif. Nous constatons une progression du nombre de licenciés mais aussi de la participation à nos compétitions. Nous avons développé de nouvelles épreuves afin de répondre aux attentes de tous les pratiquants et cette dynamique nous encourage à poursuivre dans cette direction. »





Derrière cette organisation d'envergure se cache un important travail de préparation. Près d'une quarantaine de bénévoles seront mobilisés pendant tout le week-end pour assurer la préparation des terrains, l'accueil des délégations, la logistique, la restauration, la sécurité et le bon déroulement des rencontres. Autant d'hommes et de femmes qui permettront à Ajaccio d'accueillir, dans les meilleures conditions, un championnat de France attendu depuis plus d'un demi-siècle. Au-delà du spectacle sportif, cette édition 2026 symbolise surtout le retour de la Corse sur la carte des grandes organisations nationales de pétanque et confirme la vitalité d'une discipline qui ne cesse de gagner en popularité sur l'île.

