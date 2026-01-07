Ce vendredi 26 juin, histoire de la bataille de Teghime avec l’USS Corsica

Ce vendredi 26 juin à partir de 19h, Alain Allegre et les membres de l'USS Corsica, vous invitent à découvrir l’histoire de la bataille de Teghime.
L’association USS Corsica a été créée en 2003 par Alain Allegre et Antoine Ansidei, des passionnés de l’histoire et notamment de la libération de la Corse en 1943. « C’est la passion qui nous réunit. Attention ! La passion de l’histoire, de l’histoire de la guerre, de cette époque en Corse, mais pas la passion de la guerre. Nous sommes une douzaine de membres actifs, passionnés d’histoire, de restauration de véhicules et d’uniformes, chacun créant un atelier de sa spécialité. Mais au total nous recensons 15 membres, dont le dernier en date, l’ancien préfet de Haute-Corse Michel Prosic » explique Alain Allegre au volant de sa jeep américaine de 1942 qui nous conduit au local de l’association de la rue Saint Joseph à Bastia. « J’ai découvert cette passion quand j’étais ado » poursuit A. Allegre. « Mon père m’emmenait à la chasse à Teghime et j’y découvrais des vestiges de cette époque de la 2e guerre mondiale. Je me suis alors beaucoup documenté sur cette période et notamment de l’histoire très singulière des goumiers qui ont combattu à Teghime et j’ai commencé une collection de divers objets. A travers cette association nous avons la volonté de faire découvrir notre passion et notamment la libération de la Corse en 1943 ».
Aujourd’hui l’association possède 2 Jeep WIllys et 1 Dodge WC51, un vélo, de nombreux équipements radio, uniformes US, USAAF, Ranger, Goumiers, Francais, poilus, d’époque WWI et WWII… « Parfois les gens qui débarrassent leurs maisons nous font des cadeaux surprenants, notamment des uniformes, des drapeaux ou du materiel ». Avec plusieurs bénévoles de l’USS Corsica, Alain Allegre sillonne la Corse, les mairies, les établissements scolaires, avec une exposition itinérante, parlant de l’histoire autour des objets et participant à toutes les commémorations et célébrations. « Nous effectuons régulièrement des sorties sur le site de Teghime, haut lieu de la bataille de la libération de la Corse et à ce jour, en 15 ans, nous y avons emmené près de 9000 personnes. Nous avons également participé sur le continent aux célébrations du débarquement de Provence. A Teghime, à coups de débroussailleuses, nous avons rouvert le sentier qui menait à l’ancien PC allemand ».
Ce vendredi 26 juin à partir de 19 heures, l’association USS-CORSICA propose un apéro historique sur le site du Col de Teghime. « Cette promenade, gratuite, est ouverte à toutes et à tous » souligne Alain Allegre. « Le public sera en immersion dans cette période de la 2e guerre mondiale, accompagné de l’un de nos membres, spécialiste du site, qui lui fera découvrir les lieux et leurs secrets. L’occasion donc de découvrir l’histoire de la bataille de Teghime en détail et bien d’autres choses. Ces souvenirs doivent être des sujets de discussion pour éviter bien sûr la répétition de l’histoire ». A l’issue de la visite du site, le toujours merveilleux spectacle d’un coucher de soleil autour d’un apéritif convivial. « Ces moments nous permettront d’échanger sur l’histoire ou autres anecdotes, et même en langue Corse. Seule condition : Apporter un petit quelque chose pour cet apéro, pour soi ou à partager ». Inscription ici ou au 06.20.68.82.36.
Aujourd’hui l’association possède 2 Jeep WIllys et 1 Dodge WC51, un vélo, de nombreux équipements radio, uniformes US, USAAF, Ranger, Goumiers, Francais, poilus, d’époque WWI et WWII… « Parfois les gens qui débarrassent leurs maisons nous font des cadeaux surprenants, notamment des uniformes, des drapeaux ou du materiel ». Avec plusieurs bénévoles de l’USS Corsica, Alain Allegre sillonne la Corse, les mairies, les établissements scolaires, avec une exposition itinérante, parlant de l’histoire autour des objets et participant à toutes les commémorations et célébrations. « Nous effectuons régulièrement des sorties sur le site de Teghime, haut lieu de la bataille de la libération de la Corse et à ce jour, en 15 ans, nous y avons emmené près de 9000 personnes. Nous avons également participé sur le continent aux célébrations du débarquement de Provence. A Teghime, à coups de débroussailleuses, nous avons rouvert le sentier qui menait à l’ancien PC allemand ».
Ce vendredi 26 juin à partir de 19 heures, l’association USS-CORSICA propose un apéro historique sur le site du Col de Teghime. « Cette promenade, gratuite, est ouverte à toutes et à tous » souligne Alain Allegre. « Le public sera en immersion dans cette période de la 2e guerre mondiale, accompagné de l’un de nos membres, spécialiste du site, qui lui fera découvrir les lieux et leurs secrets. L’occasion donc de découvrir l’histoire de la bataille de Teghime en détail et bien d’autres choses. Ces souvenirs doivent être des sujets de discussion pour éviter bien sûr la répétition de l’histoire ». A l’issue de la visite du site, le toujours merveilleux spectacle d’un coucher de soleil autour d’un apéritif convivial. « Ces moments nous permettront d’échanger sur l’histoire ou autres anecdotes, et même en langue Corse. Seule condition : Apporter un petit quelque chose pour cet apéro, pour soi ou à partager ». Inscription ici ou au 06.20.68.82.36.
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