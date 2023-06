Pétanque : A Bucciata Bastiaccia est de retour

« L’an passé nous aurions pu l’organiser, mais avec un budget moindre et beaucoup de gens auraient été déçus » explique Jean-Charles Lamperti, le président de la Boule du Pado, organisatrice de l’évènement. « Il y a eu vraiment un manque l’an passé. Les gens sont demandeurs. Pour cette édition 2023, on retrouve le schéma des années précédentes avec ses rendez-vous incontournables ».Entre les cadors, les amateurs, les doublettes féminines, les jeunes, les VIP, c’est plus d’un millier de boulistes ( dont 256 triplettes pour l’International) du monde entier qui vont se retrouver sur les 96 terrains tracés sur la place de la ville devant environ 60 000 spectateurs.Des parties entre Corses, Français, Italiens, Belges, Portugais, Suisse…et 3 équipes de France ! Avec la participation des plus grands joueurs français et internationaux. Elle est l’une des 37 compétitions qualificatives pour les championnats de France 2024. La finale du 27 août sera retransmise en direct sur la chaine L’Equipe.Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de La Boule du Prado Comme chaque année, A Bucciata Bastiaccia (budget de 100 000 €) partagera une partie de ses recettes avec une association caritative. En l’occurrence cette année : l’association Armelle qui vient en aide aux enfants malades et à leurs familles.