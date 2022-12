Personnalité corse de l'année 2022 : et si c'était Eric Fraticelli ?

C'est la deuxième fois que la rédaction de Corse Net Infos retient le nom d'Eric Fraticelli dans sa sélection des personnalités de l'année . Après le succès de son premier long métrage "Permis de construire" qui, sorti en salle en février 2022, a comptabilisé 600 000 entrées, le comédien a repris une fois de plus la casquette de réalisateur et tourné la comédie "Le Clan" dont la sortie est prévue en début d'année prochaine. Toutes les avant-premières du film en Corse et sur le continent ont affiché complet, preuve, déjà, que cette nouvelle pellicule conquerra le public corse et au-delà…



Bastiais, classe 1969 , c'est à Marseille qu'Eric Fraticelli se passionne pour le théâtre, qu'il pratique à l'université, où il prépare une maîtrise de philosophie, avec Jacques Leporati, son ancien compère de lycée du quartier de Lupino. En 1996, après avoir terminé tous deux leurs études, ils forment un duo d'humoristes nommé Tzek et Pido, ils se produisent dans de petites salles à Marignane et en Corse, puis au Palais des Glaces et à l'Olympia.

En 2021 il décide de réaliser son premier film "Permis de construire", une comédie avec Didier Bourdon qui relate les aventures d'un parisien qui veut construire sa villa en Corse. Tourné en Balagne, le long métrage, a remporté un franc succès auprès du public insulaire.



En 2022 Fraticelli est repassé derrière la camera pour tourner l'adaptation cinématographique de la pièce de théâtre Le Clan que le comédien a écrit et mis en scène en 2017 au Théâtre de Paris. Il y incarne aux côtés de Philippe Corti, Denis Braccini et Jean-François Perrone un groupe de malfrats pieds nickelés se lançant dans un enlèvement.



En 2005 après la fin de cette collaboration l'ex-Pido est passé au cinéma. « Pour moi, tout a débuté lors de notre passage au Palais des Glaces, à Paris en 1999, lorsque le scénariste du film L'Enquête corse est passé nous voir et m'a proposé un petit rôle ». affirmera plus tard Eric. Il participe ensuite, dans un petit rôle, à Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, puis d'autres films de Jean-Paul Rouve, Pascale Pouzadoux ou Philippe Harel... Jusque-là toujours cantonné dans des rôles de terroristes ou gentil défenseur de la Corse, il commence à jouer d'autres rôles plus variés comme dans le téléfilm de France 2, Contes et nouvelles du XIXe siècle : Claude Gueux . Il incarne de 2008 à 2014 le rôle de « Tony Campana » dans Mafiosa . Il est l'homme de confiance de la « Mafiosa » Sandra Paoli.