Personnalité corse de l'année 2021 : et si c'était Michel Mozziconacci ?

C’est en effet vous, nos lecteurs, qui désignerez la personnalité de l'année parmi les 24 noms que les journalistes de CNI ont sélectionné à partir des événements qui ont marqué 2021.



Chaque jour, un par jour, vous allez donc découvrir une nouveau personnage, qui d’une manière ou d’une autre, s’est illustré au cours des 12 mois écoulés.

Quand toutes les identités des personnes retenues auront été dévoilées, il vous appartiendra de désigner celle vers laquelle va votre préférence. Vous pourrez le faire du 25 au 31 décembre 2021. Le résultat sera proclamé au tout début de janvier 2022.





Pour voter

Dans un premier temps, découvrez chaque jour le portrait de la personnalité retenue par la rédaction de CNI et notez-le. Dans un second temps, à partir du 25 et jusqu'au 31 décembre. vous pourrez exprimer vos préférences via mail ou en MP sur nos réseaux sociaux ainsi qu'en commentaire aux posts qui seront publiés à partir du 25 décembre.