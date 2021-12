Personnalité corse de l'année 2021 : et si c'était Julia Tiberi ?

A la tête du barreau d’Ajaccio depuis janvier 2020, Julia Tiberi a été une des plus jeunes bâtonniers de France quand elle a été élue à seulement 39 ans. Après un parcours universitaire à Nice, elle entre à l’école d’avocats d'Aix et Marseille puis prête serment en février 2009. Elle débute ensuite une collaboration à Ajaccio, au sein du cabinet d’un ancien bâtonnier mais au bout de quelques années la jeune avocate spécialisée en droit pénal, droit des assurances et de la construction, se voit offrir l’opportunité de reprendre le cabinet et sa clientèle institutionnelle. "J'ai toujours voulu être avocate, indique maitre Tiberi, je pense que cela a une explication familiale. J'ai été élevée par ma mère et mes grands parents qui étaient syndicalistes et qui m'emmenaient aux manifestations et aux réunions de cellule et j’ai eu très tôt le goût de la défense et l’envie de réparer les injustices.".La jeune Julia a donc appris à s'engager pour défendre les droits et comme elle le dit "j'ai grandi dans la défense des uns et des autres et cela a du trouver un écho...il y a sans doute un lien entre mon enfance et mon métier".Une autre forme engagement pour elle c’était le bâtonnât, se mettre au service de l'interêt général pour défendre une profession "qui est pas mal attaquée par les reformes" a guidé son action à la tête des avocats d’Ajaccio pendant ces deux années où elle a mené plusieurs actions "en toute humilité" afin de défendre de défendre ses confrères.Elue territoriale dans les bancs du PNC et au conseil municipal d'Ajaccio, maitre Tiberi s'est engagée en politique il y a quelques années " au service de la collectivité et de l’intérêt général "indique l'avocate qui a toujours défendu l’intérêt du justiciable, et surtout ceux qui sont invisibles