Personnalité corse de l'année 2021 : et si c'était Catherine Riera?

Catherine Riera a créé la Marie Do il y a 16 ans à la suite du décès de Marie-Do Versini qui travaillait avec elle à Air Corsica.

La directrice de la communication qu'elle était encore à l'époque, adhéra aussitôt au souhait du père de la disparue qui lui avait demandé "de faire quelque chose afin de ne pas l’oublier".

La Marie Do est née de la sorte. Au départ avec ses nombreux collègues d'Air Corsica, il devait s'agir d'une course dans Ajaccio. La première édition a été un franc succès. La seconde l'a été plus encore.

Catherine Riera et les bénévoles qui l'accompagnent sont allés plus loin encore avec l'organisation des "Journées de La Marie Do" : à cette occasion bénévoles et partenaires se mobilisent pour proposer une multitude d'animations, de défis sportifs, artistiques.

Le succès est encore présent à ces rendez-vous qui, rapidement, s'exportent au-delà d'Ajaccio.

D'autres se déroulent à travers toute l'île avec un égal bonheur : avec toujours pour fil rouge, la lutte contre le cancer qui n'épargne personne.

Catherine Riera continue à mobiliser, à convaincre, à reconnaître, à s'engager : les partenariats se multiplient. Tous adhèrent aux valeurs de partage, de soutien et de solidarité prônées par La Marie-Do.

La crise sanitaire a beaucoup freiné les activités de l'association, mais malgré ces aléas Catherine Riera entend bien montrer, malgré les événements de la vie, que, face à ce fléau qu'est le cancer, il est primordial, comme elle aime souvent à le répéter, de se serrer les coudes ou de faire entendre que personne n’est seul face à la maladie.