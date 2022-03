Peri : la municipalité organise une collecte de dons pour l’Ukraine

Sur une suggestion du docteur Laurent Carlini, le maire de Peri, Xavier Lacombe, s'est mobilisé pour apporter au peuple ukrainien son soutien et sa solidarité face à l’épreuve de la guerre. Avec le soutien logistique de la pharmacie Casabianca, de l’association Solidarité Corse-Ukraine, présidée par le docteur Nataliya Khobta Santoni et de la protection civile, présidée par Jacky Santoni, il a mis en place une collecte de produits de première nécessité (médicaments, petit matériel médical et produits d’hygiène) en faveur du peuple ukrainien.



Depuis lundi 21 mars, les habitants de Peri et des villages alentour peuvent apporter leurs dons à la mairie annexe-Maison France Services de la commune, immeuble Facciata rossa, du lundi au vendredi de 8h30 à 17 heures.



"La collecte, précise la mairie dans un communiqué, porte exclusivement sur les dons de 1ers secours, d’hygiène, de logistique. Aucun don en numéraire (espèces, chèques…) ne sera accepté."





La liste de dons acceptés



Secours Gants à usage unique

Masques chirurgicaux

Solutions antiseptiques

Pansements

Bandages élastiques

Médicaments (non périmés)

Matériel de suture

Blouses médicales

Lecteur à glycémie

Hygiène Gel & savon corps

Dentifrice

Brosse à dents

Couches & lait maternisé

Rasoir Mousse à raser Serviettes hygiéniques

Logistique Lit de camp

Sac de couchage

Couverture de survie

Matériel électrique (rallonge, projecteur, générateur)





Renseignements Collecte de dons I PERI-Gravona / Ukraine commune-de-peri@orange.fr 06 18 15 61 14