Peri : Une opération de dépollution de la Gravona le 11 janvier

La rédaction le Samedi 4 Janvier 2020 à 09:13

Samedi 11 janvier, l'association "U Svegliu Peracciu" organise une opération de dépollution

en partenariat avec la Société de granulats & Bétons Corses qui exploite notamment la carrière de PERI et avec l’ONG environnementale Global Earth Keeper.

Rendez-vous entre le pont de PERI et l’embranchement RT20 /RD 229 à 9 heures pour briefing et stationnement des véhicules.

