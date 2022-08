Penta di Casinca : Deux randonnées entre nature, culture et patrimoine

Cette animation consiste à combiner la visite du village, classé «site pittoresque» autour d’une thématique précise, avec des rencontres entre écrivains insulaires et visiteurs. Des discussions et des dédicaces sont organisées, ainsi que de nombreuses expositions et animations.

Le parcours proposé à Penta di Casinca s’inscrit dans cette démarche de restitution. Il donne la possibilité aux visiteurs, le temps d’une agréable balade à travers les anciens jardins et les ruelles du seul village de Corse classé « site pittoresque », de découvrir les témoignages architecturaux, des plus modestes aux plus remarquables, illustrant l’histoire de Penta et le quotidien de ses habitants.

Dans le cadre de cette visite guidée, le vaste panorama visible depuis différents endroits du village, d’où l’on peut aisément contempler plusieurs îles de l’archipel toscan, permet d’aller plus loin encore dans la découverte et de révéler aux simples promeneurs comme aux passionnés d’histoire et de vieilles pierres quelques chapitres du passé, parfois très lointain, de la Casinca, de la Corse voire de l’aire tyrrhénienne.