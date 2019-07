Pénitencier de Casabianda : appel au rassemblement de l'Ora di ritornu et de la LDH Corsica

"Après plus de 20 ans en centrale securitaire avec statut de DPS à la clé. Ils ont droit à être rapprochés de leurs familles pour préparer un projet de réinsertion qui soit en rapport avec leurs compétences professionnelles. Apportez leur votre soutien, manifestez votre indignation! et surtout soyez présent ce jour là à nos côtés. Venite numerosi" demande l'Ora di u ritornu dans un communiqué.

Le premier ministre ne semble pas vouloir entendre cette demande d’une simple application du droit. Le président de la République semble avoir oublié sa promesse de campagne d’un traitement judiciaire équitable pour ces deux hommes.



Il nous faut donc amplifier la mobilisation. Comme annoncé le 27 juin, l’Ora di u ritornu et la LDH appellent à un rassemblement le 14 juillet prochain à 10h devant les portes du pénitencier de Casabianda. Nous redirons avec force le sens de notre combat, celui d’une égalité devant la justice de Pierre et Alain comme tous les autres justiciables ; celui d’une justice oeuvrant à l’apaisement et au développement démocratique. Le 14 juillet, nous ferons entendre la Corse de la fraternité et de la solidarité, celle qui au-delà de nos différences, porte haut et fort un message de justice et de paix."