Pene in capu - Le foot c'est pas la guerre

L'ACA s'est incliné ce dimanche après-midi au stade François-Coty face au Football club de Nantes. Ce revers venant après le bon résultat obtenu la semaine dernière face à Angers fait mal, mathématiquement, à l'équipe entraînée par Olivier Pantaloni mais ce n'est pas pour autant que Timizzolu s'est emporté après le succès des Bretons.Bien au contraire.

On a vu Pantaloni et le néo-calédonien Antoine Kambouaré, entraîneur de l'équipe adverse, se donner l'accolade sans arrière-pensée au coup de sifflet final. Puis ce dernier souhaiter avec la même franchise le maintien en Ligue 1 à Ajaccio. On a vu, aussi, Andy Delort un ancien de la maison acéiste, désormais nantais, poser en fin de partie avec ses supporters ajacciens. On a, encore, vu des supporters nantais sagement installés dans le parcage du stade réservé aux visiteurs attendant d'être reconduits à l'extérieur du stade.





Mais pourquoi donc la veille, dans la vieille ville, a-t-il fallu que les supporters des deux camps en viennent aux mains ? Jusqu'à la preuve du contraire, un match de football ne s'est jamais gagné aux…poings. En tout cas ce n'est pas la veille de la rencontre que l'on emporte le gain de la victoire et surtout pas en se mettant des patates sur la gueule.

Ce n'est pas en se faisant ce genre de guerre que le football, générateur de mille et une passions, parfois tragiques, retrouvera grâce auprès de ses détracteurs dont la désaffection se nourrit au fil du temps par des actes comme ceux que l'on a déplorés ce samedi soir à Ajaccio.



On ne veut jeter la pierre à personne. Ni aux supportes des Canaris nantais et pas davantage à ceux de l'Ours ajaccien. Mais le résultat n'est flatteur pour personne. Avec au final l'intervention de la police, l'utilisation de gaz lacrymogènes et l'intervention des pompiers pour prendre en charge quelques blessés légers. Non , les gars le foot c'est pas la guerre.