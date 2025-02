Pene in capu - Il est venu le temps des… municipales

Mars ou juin 2026 ? La date, même si, selon le Code électoral, la consultation doit être fixée au plus tard 3 mois avant les élections, n'est pas toujours véritablement arrêtée.

Pourquoi ?

On se souvient que les municipales de 2020 s'étaient déroulées le 15 mars 2020 en pleine crise du Covid-19 et que le second tour, prévu pour se dérouler une semaine après, avait été reporté au 28 juin 2020.



Mais l'absence d'indication précise sur les dates de la future double consultation, ne perturbe d'aucune manière ni les états-majors politiques de l'île et pas davantage les futurs candidats.

Les uns et les autres sont entrés de plain-pied dans la campagne.

Les premiers échafaudent des plans pour aujourd'hui, demain et même plus loin. Testent et sondent d'éventuels partenaires d'horizons divers pas vraiment insensibles à l'appel du pied qui leur est fait.

Bref calculent la meilleure méthode et le bon moyen pour parvenir à accéder aux affaires municipales pour, peut-être, plus tard, voir encore plus loin.



Les autres ont entamé depuis longtemps une véritable course de fond qui les voit se manifester au quotidien sur tous les fronts. Ils s’intéressent à ce qui se fait d’un côté, puis de l’autre, ou bien encore vont écouter le discours de ceux qui portent des couleurs qu’il était naguère de bon aloi de vouer aux gémonies.

Objectif : l'exécutif municipal. Et la place de calife à la place du calife !



À plus d'un an du rendez-vous, presque tous - y compris les éconduits de précédentes consultations - ont entamé leurs pérégrinations pour éventuellement repartir, avec le même élan, vers de nouvelles sollicitations électorales.

Mais attention, comme dans la fable, rien ne sert de courir, il convient ici, aussi, de partir à point pour aller, éventuellement, cueillir les fruits des résultats au fond des urnes.





Oui, il est venu le temps des municipales, et cela va durer un moment, car gagner une élection, pour tous ceux qui dans la branche sont en CDI, ça ne s’invente pas. La campagne électorale est un art très particulier, qui exige de la préparation, beaucoup de travail et, plus encore, mais, en Corse, il s'agit de domaines dans lesquels nous excellons et que nous répétons à l'infini !