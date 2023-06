Pene in capu - Ava basta, de ce foot-là, on n'en veut pas

La fin de saison du football français de haut... niveau ne sera pas à marquer d'une pierre blanche.

Joueur agressé par un spectateur sur la pelouse de Bordeaux, match interrompu, en raison des gaz lacrymogènes utilisés pour disperser des supporters mécontents, puis repris à Nîmes, confusion au Havre où le terrain a été envahi avant la fin de la rencontre et pour finir tout ce qui s'est passé avant pendant après ACA-OM avec en sus ce que l'on a fait subir à cet enfant malade de 8 ans.

Non.

De ce foot-là, on n'en veut pas. De cette ligue 2 et plus encore de cette Ligue 1, qui entraînent dans leur sillage haine, violence et affrontements, on n'en veut plus.

Et de l'image qu'ils suggèrent désormais pas davantage.

Oui, aujourd'hui la coupe est pleine.

Le foot, sport populaire par excellence, doit susciter les passions, les grandes joies et de fortes déceptions mais, même si le passé ne peut véritablement constituer une référence, il ne doit pas servir de prétextes à de grandes virées punitives sur les terrains de l'adversaire, comme celles qu'il multiplie, désormais, sur tous les continents.





Le déplacement de l'OM à Ajaccio n'a pas dérogé à la règle.

On s'est battu la veille et avant le match. Et, puis une fois encore, après. Et puis, parce que cela ne pouvait sans doute pas suffire, il y eut au passage l'ignominieux acte dont ont été victimes le petit Kenzo et ses parents.

Non, ça ne n'est pas du foot.

C'est de la pure lâcheté qu'on ne peut pas laisser mettre sur le dos de la première et plus belle discipline sportive du Globe.

Elle mérite beaucoup mieux que la mauvaise publicité que lui font actuellement tous ceux qui pensent servir sa cause et plus encore, celle du club qu'ils sont censés supporter, en allant, en rangs serrés, affronter les fans du club opposé.