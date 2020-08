Peintures, bijoux, sculptures et artisanat d’art à la galerie Noir et Blanc à Bastia

Les toiles sont signées Solange Galazzo. Originaire de Sicile, sa vie est ponctuée de voyages qui sont pour elle sources d’inspiration. « Je me nourris de ces cultures différentes, de lectures et de poésie, de la découverte de paysages différents, pays méditerranéens, Asie, Afrique et aussi le Mexique... J’utilise souvent un langage abstrait qui laisse deviner la figure. Une figure éphémère et allusive laissant place au rêve ... J’aime provoquer l’énigme et le mystère.Leonard de Vinci invitait à regarder les murs décrépis pour inciter l’imaginaire à se révéler » souligne l’artiste.



Marie-Christine Marovelli, travaille quant à elle le verre et réalise des bijoux de verre soufflé depuis 2012. Une passion qu’elle a contractée jeune à Strasbourg et qu’elle a repris tout naturellement lors de sa reconversion, après avoir suivi des formations auprès de verriers internationaux de renom : Claudia Trimbur Pagel- MOF, Michi Suzuki, Astride Riedel, Yulia Dyubenko, Alexandra Ilan, Tatiana Boyarinova…. Notre artiste réalise ainsi bracelets, colliers et boucles aux formes et teintes variées, y exprimant sa fascination pour les jeux de lumières, de reflets, de couleurs et de matières que révèle le verre dans son éclat. On découvrira des parures précieuses en verre soufflé ou filé à la flamme, agrémentées d’incrustations d’or, d’argent ou de murines.

Depuis 2019 M.-C. Marovelli travaille pour Nina Ricci (collection été et automne 2020) et collabore avec Jérémy Bueno, couturier installé à Ajaccio (collection hiver 2020 ).

A découvrir aussi à la galerie les talentueuses artisanes d'art Emma Thollon, avec ses oiseaux de céramique et Sylvie Verdier et ses céramiques. Et les oeuvre de Denis Chetboune

----

*Horaires d’ouverture : 14h30 à 19 heures

Fermé le dimanche et le lundi