Pêcheurs et producteurs en circuit court sur le port de Calvi

Pour beaucoup il a fallu s'habituer à l'épidémie du coronavirus et prendre conscience qu'il fallait changer nos habitudes. Durant le confinement il y a eu des initiatives très intéressantes, notamment de la part des pêcheurs et des petits producteurs.





Parmi elles on peut souligner celle de patrons pêcheurs et producteurs qui tout au début du confinement se sont installés tous les dimanche matin sur les quais de l'ancien port de commerce de Calvi pour proposer durant la matinée le produit de leur pêche et produit locaux issus du terroir.





Tous ont pu constater que ce rendez-vous du dimanche était devenu incontournable, au point d'envisager que ce marché en mode circuit court se prolonge tout au long de l'été.

Dimanche dernier sur ce marché, c'est l'un des pêcheurs "petit Jo" Ricco qui a volé la vedette en proposant à la découpe un magnifique Espadon qui a fait le bonheur de tous.