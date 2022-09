Pays ajaccien : les transports en commun sont gratuits jusqu'à 22 septembre

Pour pousser les habitants du Pays

ajaccien

à "combiner les mobilités" de déplacement

la

CAPA qui

compte

15 km de pistes cyclables, a

développé

Du 16 au 22 septembre 2022 ,la CAPA propose la gratuité sur l’ensemble du réseau de transports en commun (bus urbains, sauf sur la ligne gare ferroviaire/aéroport, navette maritime Ajaccio/Porticcio, train Mezzana-Ajaccio.).Cette opération entre dans le cadre de la semaine de mobilité qui a comme objectif d’inciter les habitants du territoire à changer leurs pratiques en matière de déplacement et convaincre le plus grand nombre de personnes à adopter une démarche éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière.l'application Capamove et un site internet à partir desquels on accède à une carte qui répertorie les cyclables, les voies vertes et les voies apaisées disponibles tout en intégrant "la signalétique cycliste, les différents stationnements dédiés aux vélos et les acteurs du cyclisme présents sur le territoire".