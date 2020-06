"Pavillon bleu" pour 4 ports de plaisance et 3 plages de Corse

En 2020, le Pavillon Bleu fête ses 35 ans. Il est le label de référence pour les communes et les ports de plaisance engagés dans une démarche de développement durable. Sur toutes les plages et les berges de France où il flotte, le Pavillon Bleu est le signe d'une qualité environnementale exemplaire grâce à des plages et des ports de plaisance propres, une eau de baignade d'excellente qualité mais aussi des actions de sensibilisation au développement durable. En fondant la labellisation sur des critères complets et évolutifs, le Pavillon Bleu inscrit ses lauréats dans une démarche d'amélioration continue. Ils sont d'ailleurs plus de 95% à renouveler leur engagement cette année.





En 35 ans d'existence, le label sera parvenu à sensibiliser à l'importance du tourisme durable des milliers de porteurs de projet et avec eux, encore davantage d'habitants et de visiteurs.

Mais l'année 2020 restera surtout marquée par la crise sanitaire inédite qui a frappé l'ensemble du monde et a rappelé que les destins des populations du globe sont liés.

Le choix du tourisme durable

Le tourisme est un secteur particulièrement impactant pour l'environnement puisqu'il est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre. Mais partout en France et dans le monde, les membres de la communauté Pavillon Bleu offrent une alternative pour un tourisme responsable.

À l'heure où l'on se pose la question du jour d'après, du monde d'après, le Pavillon Bleu réaffirme que la réponse se situe dans un développement touristique durable, respectueux du vivant et solidaire. Plus que jamais, le Pavillon Bleu se tient aux côtés de ses lauréats, qui ont fait la preuve de leur engagement, en incitant les estivants à privilégier le tourisme local pour (re)découvrir la destination France.

Echanges et bonnes pratiques Le Pavillon Bleu s'appuie sur une démarche globale avec des actions structurelles et de sensibilisation. Le label participe aussi à mettre en relation des communes et des ports de plaisance pour un partage de bonnes pratiques. En effet, certains lauréats se distinguent par le développement d'innovations ou de dispositifs particulièrement vertueux en matière de limitation des déchets et de la pollution plastique, de préservation de la biodiversité, d'utilisation des ressources naturelles, ou encore d'accessibilité des sites labellisés.



En région Corse par exemple, la plage Trottel à Ajaccio (Corse-du-Sud, 2A) se distingue en matière d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et les personnes en situation de handicap grâce à la présence d'un dispositif audioplage. Il permet de se déplacer en totale autonomie grâce à une montre électronique, connectée à des balises présentes sur la plage et dans la zone de baignade. La montre connectée envoie des informations sonores à l'utilisateur pour l'orienter dans ses déplacements.

Par ailleurs, un handiplagiste est également présent afin d'apporter une assistance à la baignade aux personnes à mobilité réduite.