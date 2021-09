Patrimonio : le festival Ribellazione, au service du circuit court pour une 3ème année

Promouvoir les circuits courts, c'est le crédo et le combat de Pierre-François Maestracci, organisateur du festival Ribellazione. Du 24 au 26 septembre se tiendra à Patrimonio la troisième édition de la manifestation culinaire qui n'avait pas pu se dérouler l'an passé à cause de la Covid-19. "Au quotidien dans notre cuisine, nous essayons de concrétiser les paroles en acte. L’autonomie alimentaire c'est ce vers quoi nous allons", explique le brasseur Ribella également président de l'association Slow Food corsica et propriétaire d'un restaurant à Patrimonio.



Durant ces trois jours, les festivaliers pourront assister à des conférences autour des questions écologiques. Notamment avec celle de samedi après-midi à partir de 15 heures sur la pêche durable en présence de Sylvie Agostini, responsable scientifique de la plateforme de recherche Stella Mare assisté par le pêcheur Sébastien Rialland de Mare è Gustu. Suivra à 16 heures, une conférence sur les enjeux et les défis du vignoble de Patrimonio en présence du journaliste et sommelier Guilherme de Cerval.



Des cuisiniers militants comme Alessandro Capone du restaurant "I Fuletti" à Folelli seront présents pour cuisiner tous les plats qui seront servis durant tout l'évènement. La bière et le vin couleront aussi à flot sur la musique du groupe insulaire l'Alba et plus tard dans la soirée, sur le son du DJ La Clarté.



Des Corses de plus en plus friands de Slow Food



S'il y a quelques années, la pratique pouvait sembler "bobo", aujourd'hui de nombreux Corses sont à la recherche du circuit court. La tendance s'est d'ailleurs très démocratisée lors du premier confinement grâce à des groupes Facebook comme "Du producteur au consommateur". A présent, une trentaine de restaurateurs insulaires affichent fièrement sur leur devanture la mention "Slow Food". "Il y a beaucoup de jeunes qui mettent un peu d’intelligence dans leurs assiettes", se réjouit Pierre-François Maestracci qui dans son restaurant utilise seulement des produits non transformés conçus en Corse. "Chez moi, il n'y a que l’huile de friture, le sel et le poivre qui ne viennent pas d'ici", poursuit-il. Avec l'association Slow Food Corsica, Pierre-François Maestracci invite régulièrement les scolaires de la région à venir voir la fabrication du pain au feu de bois. "Notre combat c'est aussi d'inculquer ces valeurs aux plus jeunes", conclue-t-il.