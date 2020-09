Patrimonio : deux personnes gravement blessées dans un accident de la route

Livia Santana le Jeudi 3 Septembre 2020 à 16:30

Une moto et une voiture sont entrées en collision à Patrimonio à la hauteur de l'établissement la Marine du Soleil ce jeudi 3 septembre à 14 heures. Lors du choc, un homme de 60 ans et une femme de 45 ans ont été gravement blessés. Le premier, inconscient, souffrait d'une fracture du fémur et de multiples plaies à la tête. Il a été évacué par l'hélicoptère de la sécurité civile, le dragon 2B, sur l'hôpital de Bastia. La passagère de la moto a également été transportée vers le même centre hospitalier.

