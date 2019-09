Patrick Bruel visé par une enquête après des accusations d'« exhibition et de harcèlement sexuel » à Ajaccio

Une enquête préliminaire visant le chanteur Patrick Bruel a été ouverte le 13 août pour « exhibition sexuelle » et « harcèlement sexuel » par le parquet d’Ajaccio reporte ce lundi, le journal Le Parisien. Les faits ont été signalés par une masseuse de l’hôtel Radisson à Porticcio où l’artiste séjournait avant son concert au Casone.



En effet le 9 aout dernier Patrick Bruel se produisait au Aio Festivale d’Ajaccio et une esthéticienne de 21 ans a assuré un massage au chanteur dans sa loge,avant son concert, sur le lieu du festival. Selon le témoignage de la jeune femme, qui n’a pas souhaité porter plainte, le chanteur aurait refusé de porter un sous-vêtement jetable, et a préféré rester nu en plus de laisser entendre qu’il attendait une prestation à caractère sexuel.







Selon Le Parisien, Patrick Bruel a été entendue dimanche 8 septembre sous le régime de l’audition libre par les gendarmes de Châlons-en-Champagne où il venait de se produisait et il nie les faits qui lui sont reprochés. « Je n’ai pas eu la moindre intention, ni le moindre geste déplacé envers cette femme » indique-t-il au Parisien. Lors de son audition, le chanteur a confirmé qu’il avait reçu un massage avant son concert, et qu’il a effectivement refusé de porter le sous-vêtement jetable à cause de la chaleur. Toutefois, il a indiqué avoir effectivement été nu lorsqu’il était à plat ventre, mais a ajouté s’être couvert d’une serviette une fois retourné.







Selon Le Parisien depuis cet événement la salariée du Radisson a quitté son emploi.