Passe d'armes entre Gilles Simeoni et Christelle Combette sur la gestion des fonds européens

Mais c’est la référence à l’iniquité de traitement qui toucherait Ajaccio et la CAPA dans la répartition des fonds européens selon la conseillère territoriale d’Un Soffiu Novu, qui a suscité son ire. « Vous avez remarqué que dans cet hémicycle à plusieurs reprises vous m’avez tendu la perche, y compris en présentant la réalité à votre façon, sur la question des fonds européens au bénéfice de la ville d’Ajaccio. J’ai choisi de ne pas répondre », a-t-il posé en ajoutant que quand il a pris connaissance par voie de presse des démarches engagées par le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, auprès de la commission européenne, il a également fait le choix de ne pas répondre.



« Vous venez encore aujourd’hui d’affirmer que nous aurions une gestion à géométrie variable des dossiers. Je vais vous dire très clairement les choses : en matière de fonds européens, la Collectivité de Corse soutient les acteurs et les projets dans une logique d’équité, et nous les soutenons tous avec la même disponibilité et le même engagement », a-t-il affirmé en écho en déroulant : « Lorsque nous aurons un peu de temps, je reprendrai la liste des dispositifs de soutien qui ont bénéficié à la ville d’Ajaccio et à la CAPA dans tous les domaines. Vous verrez que non seulement ces collectivités n’ont jamais été maltraitées, mais aussi que là où avant notre arrivée aux responsabilités il y avait eu des situations objectives d’iniquité par rapport à la Ville d’Ajaccio et la CAPA, j’ai corrigé cela à travers une discrimination positive en faveur de la région ajaccienne ».Dans ce droit fil, il a tenu à s’appuyer sur l’exemple des routes « où entre 2002 et 2015, avec une mandature de droite et une mandature de gauche, il n’y avait pas eu un seul euro au titre du PEI pour les infrastructures routières à Ajaccio ». « Quand nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avons constaté cette injustice. Il restait 100 millions d’euros et le conseil exécutif a mis 80 millions pour le Grand Ajaccio. Ne venez donc pas parler d’iniquité », a-t-il tonné.



« Sur les orientations définies par l’autorité de gestion en concertation avec les bénéficiaires et validées par la Commission européenne, il y en a une qui est très claire sur la mobilité douce

Dans cette orientation, il est prévu que sont financées au titre des fonds européens les voies vertes. Parmi les voies vertes, la première à avoir été financée est celle qui va de la route des Sanguinaires jusqu’à la rive sud du golfe d’Ajaccio. Là encore ne venez pas parler de discrimination », a-t-il repris en venant au nœud du problème. « Par contre, le projet du téléphérique ne rentre pas dans les orientations actuelles telles qu’elles ont été validées depuis le début de la programmation et la ville d’Ajaccio et la CAPA le savent très bien. Donc lorsqu’on est venu nous demander de modifier, la réponse était déjà connue. C’est pour cela qu’à mon avis vous avez répété en boucle de façon inexacte que nous ne consommions pas les crédits », a-t-il dénoncé en appuyant : « Les crédits notamment sur l’axe qui concerne la mobilité douce peuvent effectivement concerner également le téléphérique. Mais pas dans le règlement que nous avons adopté il y a plusieurs années, bien avant la demande de la CAPA et que l’idée de téléphérique ne soit validée par le PTIC, parce qu’il y a une carence en termes de voies cyclables et de voies douces et que nous avons décidé ensemble de concentrer les crédits de la mobilité sur les voies douces. Ce que la CAPA est venue demander c’est de modifier le règlement, puis de prendre les crédits et de les distraire des projets que nous avons décidé de soutenir ».



Enfin, le président de l’Exécutif a confié avoir été « à la fois surpris et déçu » de découvrir par la presse que le maire d’Ajaccio avait écrit à la Commission européenne « sans juger bon de (l’)avertir ou de (lui) faire copie de ce courrier ». « Au-delà de la courtoisie, j’ai été déçu qu’il viole le principe élémentaire du contradictoire », a déploré Gilles Simeoni avant de conclure : « J’aurais l’occasion de répondre et la Commission européenne aura l’occasion si elle souhaite donner une suite à la saisine du maire d’Ajaccio de nous départager. Nous verrons ce qu’elle dira sur l’iniquité que vous invoquez ».