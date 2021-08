Pass sanitaire : quels sont les centres commerciaux corses où il sera exigé ?

Depuis le 9 août, la détention d’un pass sanitaire est obligatoire pour accéder à un certain nombre de lieux publics. Vendredi 13 août, en raison de la situation sanitaire, en Corse du Sud, dont le taux d’incidence est aujourd’hui de 625 pour 100 000 habitants, la préfecture a décidé de faire appliquer cette mesure dans les trois centres commerciaux du département dont la surface dépasse le seuil de 20 000 m², à savoir :



- le centre commercial Atrium,

- le centre commercial Grand Ajaccio Baleone,

- le centre commercial Géant Ajaccio La Rocade.



Dans un communiqué les services de l’Etat indiquent avoir demandé aux gestionnaires de ces centres de « bien vouloir mettre en place le contrôle du passe sanitaire au sein de leur établissement à partir de lundi 16 août. ».

Pour y accéder les clients devront présenter les documents nécessaires aux personnes qui seront chargées de ce contrôle. « Le port du masque restera obligatoire dans ces établissements pour les personnes de douze ans et plus. » - precise la préfecture qui indique que le libre accès au centre de vaccination de Baléone, situé dans l’enceinte du centre commercial Grand Ajaccio Baleone, sera garanti par des mesures mises en œuvre par le gestionnaire.



Contrairement à ce qui est indiqué sur plusieurs journaux nationaux le centre commercial La Galerie Géant Casino de Furiani en Haute-Corse, n’est pas concerné par cette mesure.