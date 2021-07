Pass sanitaire : ce qui change ce 21 juillet

théâtres,

cinémas,

musées,

chapiteaux, tentes et structures,

salles d’auditions, de conférences ou de réunions ;

parcs d’attractions,

fêtes foraines « comptant plus de 30 stands ou attractions »,

festivals,

salles de concerts,

établissements sportifs couverts,

patinoires ou piscines intérieures,

bibliothèques

Comme annoncé par le Chef de l'Etat le dernier 12 juillet le pass sanitaire va être étendu progressivement en France.A partir de ce mercredi le précieux sésame sera donc obligatoire pour entrer dans "tous les lieux de culture et de loisirs accueillant plus de 50 personnes" comme le confirme un décret publié mardi au Journal officiel Déjà en vigueur dans des lieux accueillant plus de 1 000 personnes, le pass anti-Covid - prouvant la vaccination complète, un test négatif de moins de 48 heures ou l’immunisation - sera désormais demandé, à toutes les personnes âgées de plus de 12 ans, pour accéder à certains lieux et et établissements.Ce sera à la charge de la personne responsable des lieux : « Le seuil de 50 personnes mentionné (…) est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l’accueil est prévu par l’exploitant de l’établissement ou du lieu ou par l’organisateur de l’événement, en fonction des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues », précise le décret.Une deuxième étape de l'élargissement du pass sanitaire entrera en vigueur début août pour accéder au restaurant, au bar, au café (terrasse compris), dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m², les maisons de retraite, ou encore les transports longue distance (train, avion, car).