Pass sanitaire : 5 nouveaux centres de dépistage par autotest ouvrent en Corse

PORTICCIO Amphithéâtre de Porticcio

04 95 25.29.29

04.95.25.71.98 7 jours sur 7

De 8 h à 20 h

BALEONE LECLERC Centre commercial Leclerc

Tel : 06.82.97.48.78 Du lundi au samedi

De 16 h à 21 h AJACCIO CASONE Cabinet radiologie

8, Bd Fred scamaroni

04.95.28.37.47 Du lundi au vendredi

De 13h30 à 20h PIANA

CARGESE Annexe MSP

04.95.27.80.28 Du lundi au vendredi

De 9 h à 12 h

Laboratoire de biologie médicale de la Gravona

04.95.50.09.09 Centre A Stella

Rond-point de Baleone

Lieu-dit EFFRICO 3

SARROLA-CARPOPINO Du lundi au vendredi

De 13 h à 17 h

-test RT-PCR : rdv sur doctolib

-tests antigénique : sans rendez-vous



Avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire,Afin de soulager les professionnels de santé, déjà fortement mobilisés pour tester les personnes symptomatiques COVID, les personnes contacts et les voyageurs, l’ARS de Corse soutient plusieurs municipalités qui proposentCe dispositif doit permettre à la population sans schéma vaccinal complet et non immunisée d’accéder à des activités soumises au pass sanitaire. Ils ont pour unique vocation de générer une preuve de résultat négatif, valable 72h, dans le cadre du pass sanitaire « activités » et sont proposés aux personnes asymptomatiques et qui ne sont pas personnes contacts.Cette semaine, de nouveaux points de dépistages proposant des autotests supervisés ouvrent, et d’autres sont en cours de mise en place, en particulier en Haute-Corse.En cas de résultat négatif, un SMS et un courriel sont envoyés à la personne lui permettant ainsi de récupérer son QR code. En cas de résultat positif, un SMS et un courriel sont envoyés à la personne lui indiquant les démarches à suivre en terme d’isolement et de la nécessité de réaliser une RT-PCR de confirmation dans les plus brefs délais.L’ARS tient à préciser qu’un autotestet ne déclenche pas le dispositif de contact-tracing. Seul un test RT-PCR ou un test antigénique positif peut documenter un tel certificat ou déclencher le dispositif de contact-tracing.Aussi, depuis mardi 18 août, pour renforcer l’offre existante,