Pass’Sport : une aide de 50 euros pour le sport des enfants

Pour aider les familles les plus modestes à inscrire leurs enfants dans des clubs sportifs, le gouvernement a annoncé le déploiement d’une nouvelle aide : le Pass’Sport qui permettra de financer « tout ou une partie de l’inscription dans une association sportive volontaire et permettre à [un enfant] de participer aux activités qu’elle organise de septembre 2021 à juin 2022 », indique le ministère des Sports sur son site internet. Le site service-public.fr précise que ce pass peut-être utilisé pour « la prise d’une licence ou d’une adhésion ».Tous les enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 et bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) sont éligibles à ce nouveau dispositif. Sont aussi concernés les jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi que les mineurs émancipés bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).Si votre famille est éligible au dispositif, vous recevrez un courrier du ministère de l'Education nationale vous informant que vous bénéficiez de cette nouvelle aide, au plus tard à la fin du mois d'août. Ce courrier devra être présenté au club sportif au moment de l'inscription de l'enfant, aucune démarche préalable n'est nécessaire.L'aide est de 50 euros par enfant. C'est une réduction immédiate sur le coût de l'inscription dans un club ou une association sportive qui est versée directement au club et non à la famille.Dans les associations sportives affiliées aux fédérations sportives délégataires, dans les quartiers prioritaires de la ville, auprès de toutes les associations sportives agréées qu’elles soient affiliées ou non à une fédération sportive, dans le réseau des maisons sport-santé reconnues par les ministères de la Santé et des Sports Toutes les associations partenaires devront être volontaires, proposer une découverte gratuite de leur activité avant de confirmer la prise de licence.Les associations sportives partenaires du dispositif Pass’Sport seront identifiées sur une carte interactive disponible sur le site www.sports.gouv.fr