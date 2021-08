Pasquale Paoli : quel était son rapport avec les femmes ?

Dans un document des autorités françaises daté de 1755, il est relaté que « Pasquale Paoli fréquente les bordels napolitains ». Un premier témoignage écrit de son attirance pour les femmes, renforcé par ses correspondances amicales.



Dans des lettres échangées avec Raphaël de Casabianca, né en 1738 à Vescovato et futur général et sénateur français, « on retrouve beaucoup de constructions à caractère sexuel, lui expliquant, de manière assez humoristique, qu’il aimerait bien être le sigisbée de sa femme » selon Antoine-Marie Graziani. Une pratique très en vogue dans la noblesse italienne du 18e siècle. Un sigisbée était un homme qui accompagnait officiellement et au grand jour une femme mariée. Souvent beaucoup plus jeunes que leur mari. « Rien de forcément sexuel » précise l’historien.



Dans d’autres échanges avec le général Andrea Colonna-Ceccaldi, Pasquale Paoli le félicite pour la naissance de son second garçon « avant de se lâcher et de lui dire, toujours de manière humoristique et amicale, qu’il ferait mieux de s’occuper un peu moins des femmes de Patrimonio. Ce à quoi l’intéressé lui rétorque de prendre aussi ses distances avec celles du Cap Corse. Pasquale Paoli aime dire qu’il est en ligue offensive ou défensive avec les femmes de ses amis » relate Antoine-Marie Graziani.



En dehors de toute considération amoureuse ou sexuelle, Pasquale Paoli accordait beaucoup d’importance aux femmes et à leur place dans la société corse. « Il y a beaucoup de réflexions sur les femmes dans ses lettres. Souvent il s’en prend à ses proches pour leur manière de traiter les femmes, toujours avec une dose de plaisanterie » selon l’historien.



L’homme était immense et son orientation sexuelle ni change rien, ni en pire ni en mieux. Il semble bien que son seul amour fut la Corse, la démocratie et les Lumières. Le reste, et notamment sa vie privée, n’a que peu d’importance.