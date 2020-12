Pascal Lelarge - Gilles Simeoni : Nouvelles tensions entre le Préfet et l'Exécutif de Corse !

Le communiqué : "Le bon vieux temps des colonies !"



"Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse a indiqué hier matin, lundi 28 décembre, à mon Directeur de Cabinet que le Préfet de Corse serait en visite à Bastia le mardi 29 décembre.



Il a complété cet appel par un mail envoyé lundi à 18h, présentant le programme du déplacement prévu ce jour.



La lecture de cet intéressant document permet notamment d’apprendre que M. le Préfet Lelarge visitera l’aéroport de Bastia-Poretta, et le port de Bastia le matin, avant de tenir une réunion de travail sur les investissements envisagés pour ces infrastructures dans le cadre du futur PTIC. Puis qu’il visitera en début d’après-midi le Cézanne, ensemble immobilier dont l’acquisition est prévue au titre du PEI.



Il convient de rappeler que la Collectivité de Corse est propriétaire des infrastructures portuaires et aéroportuaires et autorité concédante à la CCI pour leur exploitation. Elle est concernée au même titre que son concessionnaire par l’évolution de ces infrastructures. De la même façon, elle est, ou devrait être, concernée au premier chef par les discussions relatives au futur PTIC, a fortiori lorsqu’elles concernent des ouvrages dont elle est propriétaire. Enfin, elle est co-gestionnaire et co-financeur avec l’Etat du programme PEI « foncier à vocation sociale » au titre duquel l’acquisition de l’immeuble « Cézanne » est envisagée.



Je note que le Préfet de Corse a pourtant délibérément choisi de ne pas associer le Président du Conseil exécutif de Corse et la Collectivité de Corse à ces visites et réunions, si ce n’est sous la forme d’une invitation « alibi » de dernière minute."