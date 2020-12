Paris : l'Elysée Saint-Honoré aux couleurs du bleu du Sporting

La rédaction le Vendredi 25 Décembre 2020 à 20:22

C'est une adresse incontournable pour tout insulaire se trouvant dans la capitale et tous ceux qui aiment les bons plats de chez nous. "L"Elysée Saint-Honoré, fermé comme tous les autres établissements" affiche néanmoins ses préférences. En l'occurrence il s'agit de préférence sportive faites de "bleu et de blanc" aux couleurs du Sporting club de Bastia.

"Bonjour, Je me permets de vous envoyer ce petit film que j’ai fait pour montrer que nous sommes restaurateurs et qu'en ces moments difficiles nous avons tenu à réchauffer l’ambiance de notre établissement, à donner le sourire aux gens qui passent devant et à nos clients qui nous manquent et qui sont accablés de cette situation" si vous pouvez en parler ça sera sympa. Passez de bonnes fêtes" nous écrit Serge.