Parcours pastoraux : Les Jeunes agriculteurs de Haute-Corse saluent les engagements pris par Lionel Mortini

Voici le communiqué :



« I Ghjovani Agricultori Indipendenti di Corsica Suprana se félicitent de la rencontre qui s’est tenue ce lundi 20 juillet à l’ODARC entre le bureau de la Chambre Régionale d’Agriculture de Corse et le Président Lionel Mortini.



I Ghjovani Agricultori Indipendenti di Corsica Suprana saluent la tournure prise par cette rencontre ou le Président de l’ODARC a adhéré à la nécessité de travailler dans une plus grande concertation avec les représentants de la profession agricole corse.



Les engagements qui ont été pris portent, entre autres, sur la nécessité d’une réponse commune aux impacts des contrôles pratiqués sur des parcours pastoraux, qui, après avoir été reconnus par le Ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll (référentiel photo des parcours pastoraux), ont été rejetés par les différents ministres de l’agriculture de la nouvelle majorité Macron.



Alors que la CDC avait voté à l’unanimité le principe : « On ne change pas les règles du jeu en cours de partie », il était surprenant que le Président de l’ODARC puisse parler de fraudes concernant le revirement de l’Etat sur la reconnaissance de ces parcours.



I Ghjovani Agricultori Indipendenti di Corsica Suprana souhaitent que les mises au point et les engagements pris par le Président de l’ODARC soient suivis d’effets. Nous resterons particulièrement vigilants pour qu’il en soit ainsi dans les jours et les mois qui viennent.



I Ghjovani Agricultori Indipendenti di Corsica Suprana renouvellent leur demande pour une plus grande concertation, ceci, afin de s’extraire des prises de positions stériles basées le plus souvent sur des quiproquos ou sur la méconnaissance des sujets.



Encore une fois la solution pour l’Agriculture Corse ne peut être détenue par un seul homme providentiel, elle n’existera que dans le plus large consensus. »