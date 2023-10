Parc naturel régional de Corse : le concours de la Réserve de la biosphère est ouvert jusqu’au 31 octobre !

Les Trophées 2023 de la Réserve de biosphère Falasorma – Dui Sevis ont lancés jusqu’au 31 octobre. Depuis 2015, ce concours récompense des projets contribuant à “l’amélioration des relations Homme-Nature et une meilleure conciliation entre un environnement sain et une économie locale forte et durable”.Le concours est ouvert aux personnes (physiques et morales) et aux organisations actives du territoire : établissements scolaires, associations, entreprises, socioprofessionnels, collectivités, particuliers, salariés, étudiants… Vous êtes toutes et tous concernés !Votre projet doit porter sur le territoire de la Réserve à savoir les communes de Galeria, Manso, Osani, Partinello, Serriera, Ota, Evisa, Cristinacce, Marignana, Piana, Cargèse, Calenzana (seule la vallée du Marsulinu est concernée pour cette commune).Ce concours est destiné à encourager la réalisation d’actions concrètes et exemplaires en matière de développement durable et de renforcement des liens entre l’Homme et la Nature.Téléchargez et remplissez le dossier de candidature sur le site internet https://www.pnr.corsica/ uploads/ 440152485f0c1723a0d48c9407647d ff.pdf . Renvoyez le nous par mail à l’adresse suivante : jinnocenzi@pnr.corsic ou par courrier à : Parc naturel régional de Corse M. Innocenzi 34 cours Paoli, 20250 Corte. Les projets seront ensuite évalués par un jury en fonction des critères de sélection.Voir le règlement du concours : https://www.pnr.corsica/ uploads/ 38bb86cce4377f4d57abef5bc83d67 79.pdf Le concours offre à ses 2 lauréats une véritable vitrine pour leur projet ! Ils sont accompagnés techniquement par le Parc naturel régional de Corse et renforcés par la dynamique de mise en réseau avec les acteurs du territoire et plus largement avec les acteurs des autres Réserves de biosphère françaises. Les 2 lauréats recevront chacun 𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗼𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝟭𝟬𝟬𝟬 €. Ils seront distingués lors de deux cérémonies, l’une à l’échelle locale et l’autre à l’échelle nationale au siège de l’UNESCO à Paris, avec l’ensemble des lauréats des autres Réserves de biosphère françaises.