Parata d’Orezza : «Una sera d'aostu cù Pasquale Paoli»

À Parata d’Orezza, la municipalité et l’Université de Corse proposent ce dimanche 17 août une soirée culturelle dédiée à Pasquale Paoli. Intitulée « Una sera d'aostu cù Pasquale Paoli », la rencontre s’inscrit dans le programme des festivités organisées pour le tricentenaire de sa naissance. « C’est une soirée qui interroge la construction mythique de Paoli », explique Eugène Gherardi, professeur des Universités et directeur du laboratoire Lieux, Identités, eSpaces, Activités (LISA). Chercheurs, ingénieurs et doctorants du laboratoire – Christophe Luzi, Maryline Taddei, Pierre-François Marchiani, Kévin Petroni, Max Desgoutte et Pierre Couvidat Gherardi – y prendront part.



Dès 17h, une exposition sera visible à l’intérieur de l’église, présentant des lettres manuscrites de Paoli et des livres rares publiés au cours de la révolution corse. À 17h30, la mairie inaugurera, dans l’église San Gavinu, une plaque commémorative à l’endroit où repose Don Lorenzo Gherardi, prêtre à Naples et compagnon fidèle de Paoli, connu pour avoir su « conjuguer sa foi et les Lumières ».



La première table ronde (17h45-18h15) portera sur Paoli et la Corse des Lumières, avec les interventions de Kévin Petroni, Maryline Taddei et Max Desgoutte, modérée par Stéphane Orsini, responsable patrimoine à la Communauté de communes Castagniccia-Casinca.



La seconde (18h15-18h45) sera consacrée au mythe paolien du XVIIIe au XXIe siècle, avec Christophe Luzi, Pierre-François Marchiani et Pierre Couvidat-Gherardi. Les échanges avec le public suivront avant les conclusions de Vannina Bernard-Leoni à 19h.



La soirée se clôturera par un apéritif offert sur la place du village à 19h15.

