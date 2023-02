Papillomavirus et cancers : tout ce qu’il faut savoir avec le docteur Cécilia Costa

Chaque année, près de 3 000 femmes développent un cancer du col de l’utérus et 1 000 femmes en meurent. Dans près de 70 % des cas, le papillomavirus est responsable de ce cancer. Les HPV ( human papillomavirus ) sont "une famille de virus communs qui se transmettent très facilement, quasiment exclusivement par contact sexuel (avec ou sans pénétration)", explique le site de l' Assurance Maladie . Il s’agit d’ailleurs "de l’infection sexuellement transmissible (IST) la plus fréquente."



"C'est une infection banale et extrêmement fréquente, il s’agit d’ailleurs de l’IST (Infection sexuellement t ransmissible) la plus fréquente. c' est 80 à 90% de la population, hommes et femmes, qui va être en contact avec ce papillomavirus au cours de sa vie", indique la docteur Cécilia Costa , médecin généraliste à Ajaccio et également Vice-Présidente de l ’ URPS Médecins libérau x de Corse.



De nombreux cancers

D'après les données de la Ligue contre le cancer, "chaque année, environ 6300 cas de cancers liés aux papillomavirus humains sont diagnostiqués en France, chez les hommes et les femmes, entraînant 2900 décès." Parmi les cancers provoqués par les HPV, 25% surviennent chez les hommes, souligne le ministère de la Santé. "Dans 90% des cas d’infection, le système immunitaire élimine le virus dans les 2 ans post exposition. Dans les 10% restants, le virus , en l’absence de dépistage et traitement, provoquera des lésions lesquelles si elles évoluent, pourront provoquer des cancers très agressifs qui échappent souvent aux traitements. Il existe de nombreux virus HPV mais seule une douzaine est responsable de cancers, celui du col de l’utérus est le plus connu, mais ces virus provoquent également des cancers de toute la sphère génitale et ORL chez l’homme et la femme." détaille le docteur Costa.



Pour réduire les chances de développer ces cancers, les médecins préconisent aux femmes de réaliser des frottis afin de détecter des lésions précancéreuses et aux jeunes hommes et femmes de se faire vacciner car actuellement, le seul cancer lié au papillomavirus qui est dépistable c'est celui du col de l'utérus. Pour les autres, il n'existe pas de dépistage, mais des symptômes peuvent être observables en cas de développement d'une maladie. "L'élevé taux de mortalité de ces cancers fait comprendre le double intérêt d’un dépistage fréquent impliquant un examen gynécologique et test HPV par prélèvement et d’une prévention accrue par les moyens qui existent. Chez l’homme , les moyens de dépistage sont limités, car le virus est peu symptomatique et se limite souvent à l’apparition de condylomes ( sphères ORL et génitale)." explique le médecin ajaccienne.



On est assez vaccinés en Corse ?

Il existe un vaccin qui permet de se prémunir de l'infection aux papillomavirus, recommandé depuis 2007 en France chez les jeunes filles. "Depuis le 1er janvier 2021, les recommandations s'appliquent également à tous les garçons", écrit le site Vaccination Info Service.

Il est recommandé de 11 à 14 ans mais un rattrapage est possible jusqu'à 19 ans. Il est également recommandé "jusqu’à l’âge de 26 ans, chez les hommes ayant ou ayant eu des relations sexuelles avec d’autres hommes", souligne la plateforme.

Actuellement et depuis une quinzaine d'années, il existe un vaccin qui permet de se prémunir de l'infection aux papillomavirus, et depuis le 1er janvier 2021, les garçons étant des vecteurs comme les filles, ce vaccin s’adresse donc à l’ensemble de la population entre 11 et 14 ans.

Selon le site Vaccination Info Service, les spécialistes estiment que le vaccin contre le virus HPV est très efficace si l'injection est faite avant le début de la vie sexuelle. Les données indiquent que les personnes qui ont reçu le vaccin avant le début de leur vie sexuelle sont pratiquement totalement protégées des virus couverts par le vaccin. Cependant, si le vaccin est administré après le début de la vie sexuelle, sa protection est moindre car il ne peut pas protéger contre les infections antérieures à HPV.



La couverture vaccinale contre le papillomavirus est aujourd'hui très basse en Corse comme dans le reste de la France, en 2020 elle "était estimée à 41% pour une dose à 15 ans (vs. 35% en 2019) et 33% pour le schéma complet à 16 ans (vs. 28% en 2019)", écrit la Ligue contre le cancer. "Au titre de la prévention, l’Australie est érigée en exemple : entre 2005 et 2015 grâce à une campagne de vaccination gratuite et massive, le taux d’infection par les HPV est passé de 22.7% à 1.1 % Les cancers HPV-induits sont ainsi quasiment éradiqués dans ce pays." explique le docteur Cécilia Costa selon laquelle il faut encourager les parents et leurs enfants adolescents, à demander conseil à leur médecin traitant, dont le rôle de conseil et d’information est majeur. "Nous avons la chance de bénéficier d’un vaccin sûr , sans effets secondaires majeurs qui apporte un réel bénéfice pour la santé publique." conclue-t-elle.



Les autorités sanitaires françaises visent elles 60% de couverture vaccinale contre les HPV chez les adolescents pour 2023 et 80% en 2030.



En Corse, une trentaine de nouveaux cas de cancers induits par HPV est dépistée annuellement.