Panne technique dans les aéroports du sud-est : plusieurs vols annulés ou retardés en Corse

Le trafic aérien était fortement perturbé mardi dans le sud-est de la France à la suite d'une panne d'antenne radio, frappée par la foudre, qui a été réparée en milieu d'après-midi, a indiqué à l'AFP la direction générale de l'aviation civile. "Les programmes de vols au départ des aéroports de Nice et de Corse sont perturbés", a annoncé en début d'après-midi la DGAC sur X, en invitant les passagers à se rapprocher de leur compagnie aérienne pour connaître les modalités de leur vol. "Le matériel a été réparé et le signal rétabli", a-t-elle ensuite indiqué à l'AFP, en milieu d'après-midi."Le trafic va reprendre, la situation revient à la normale, mais il y aura des retards importants sur certains vols", a-t-elle précisé.

Selon le tableau de bord en ligne de la DGAC, certains retards de Nice et de Marseille approchent les deux heures.



Quelles conséquences en Corse ?

A Marseille, douze vols ont été annulés mardi, majoritairement de la compagnie Ryanair, et sept retardés, a indiqué à l'AFP le service de communication de l'aéroport qui s'attendait à d'autres retards le temps que le trafic soit progressivement rétabli.

A Nice, où le trafic a été impacté de 12H30 à 16H, 13 vols au départ et à l'arrivée ont été annulés et 81 vols retardés, soit 57% des vols de cette tranche horaire, selon la communication de l'aéroport.



En Corse, cinq vols ont été annulés à l'aéroport d'Ajaccio, deux vols à celui de Bastia, quatre à celui de Figari et quelques retards dénombrés, selon les sites des quatre aéroports de l'île.



Pendant la panne, "les avions pouvaient toujours atterrir", en revanche "pour les redécollages et pour la gestion du trafic, notamment sur Nice et sur la Corse, c'était plus compliqué", avait expliqué la DGAC qui demandait alors "aux avions soit de partir vers l'Italie, soit de naviguer à une altitude plus basse".



L'annulation de vols était une décision qui revenait aux compagnies aériennes si elles trouvaient que les délais étaient trop importants, selon la même source.