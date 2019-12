Panne d'électricité à Corbara, relais TDF de Capo-Corbino qui n'émet plus : ras le bol en Balagne

Panne d'électricité dans le secteur du couvent de Corbara, Pylone de Capo-Corbino, propriété de TDF, muet : c'est tout un secteur de la microrégion de Balagne qui depuis vendredi souffre d'une situation difficilement tolérable.

Vendredi soir vers 20 heures, une panne d'électricité plonge dans le noir le couvent de Corbara et ses alentours et dans le même temps, c'est le relais de TDF implanté à Capo-Corbino qui faute d'électricité n'arrive plus à émettre.

Les techniciens de d'EDF se sont attelés samedi à tout mettre en oeuvre pour rétablir le courant, en mettant en place un groupe d'électrogène.

Dans la soirée de samedi enfin la lumière revenait dans le secteur du couvent de Corbara.

Hélas, il n'en été pas de même pour les communes environnantes qui étaient toujours coupées du monde avec un réseau téléphonique inexistant pour les abonnés de différents opérateurs, ce qui n'était pas sans poser des problèmes en matière de service public.

L'exemple de l'accident de chasse de samedi matin à Muro était cité par un particulier dénonçant la difficulté de prévenir les secours.

Bon nombre d'abonnés étaient également privés de télévision, alors que la radio locale, elle, ne pouvait émettre.

En cette journée dominicale, la situation restait toujours compliquée avec des micro coupures à répétition, ce qui avait de quoi excéder la population qui faisait savoir son mécontentement.