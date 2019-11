Palombaggia : le feu dans la bergerie

CV. M le Samedi 9 Novembre 2019 à 11:03

Un incendie a éclaté dans le courant de la matinée de samedi dans une bergerie située à Porto-Vecchio, au lieu du Cantonu dans le secteur de Palombaggia. La bergerie a été entièrement détruite par les flammes. Plusieurs chèvres et cabris ont péri dans l'incendie malgré l'intervention des sapeurs-pompiers de la commune de Porto-Vecchio et de Sainte-Lucie. Les gendarmes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie.

