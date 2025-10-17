Palombaggia : deux entrepreneurs condamnés pour "tentative d'extorsion"

Tout commence aux débuts des années 90 lorsque Jean-Philippe Benichou, propriétaire d'une boulangerie industrielle sur la Côte d'Azur, sympathise avec l'entrepreneur immobilier Alain Terrazzoni. Il l'introduit en Corse et lui présente notamment les frères Antoine et Paul-Noël Milanini, propriétaires d'un restaurant sur la plage de Palombaggia.

En 2016, M. Benichou achète avec les frères Milanini un terrain à Palombaggia pour 2 millions d'euros, destiné à être séparé en six parcelles pour créer autant de villas.

M. Benichou investit 800.000 euros pour l'édification de sa maison, s'y installe en 2016 avant que "des tensions" de voisinage émergent quelques mois plus tard avec les frères Milanini, retrace la présidente du tribunal correctionnel d'Ajaccio.

En 2017, Alain Terrazzoni, accompagné d'un de ses amis et associé dans quelques affaires, Jean-Jacques Pietri, informe M. Benichou qu'il y aurait "des tueurs au service d'Antoine Milanini" qui en auraient après lui.





Selon des enregistrements de conversations téléphoniques effectués par M. Benichou lui-même, Alain Terrazzoni l'intime de verser 500.000 euros pour "sa tranquillité" et de "vendre la maison, sans faire de plus-value".

"Ta vie elle vaut combien? 400.000, 500.000 euros ? Tu t'es fait enfler, t'es mal tombé", dit M. Terrazzoni sur l'une des bandes diffusée au procès.

"Tout devient menace", raconte M. Benichou à la barre. Terrazzoni assure lui avoir juste "voulu aider".





Quelques jours plus tard, effrayés, Jean-Philippe Benichou, son épouse et leurs deux enfants quittent précipitamment la Corse en hélicoptère pour Monaco, avant de rejoindre Israël.

Deux ans plus tard, en 2019, le couple Benichou portera plainte. Pendant l'instruction, le voisin, Antoine Milanini, a contesté être derrière cette affaire et aucune charge n'a été retenue contre lui.





Vendredi, Alain Terrazzoni, a été condamné pour tentative d'extorsion à quatre ans de prison dont 30 mois avec sursis probatoire pendant trois ans et 50.000 euros d'amende.

De son côté, Jean-Jacques Pietri a été condamné pour complicité de tentative d'extorsion à 24 mois de prison dont 16 mois avec sursis probatoire pendant trois ans et une amende de 20.000 euros.





Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur qui avait dénoncé "un climat de terreur" orchestré par "le racketteur et son complice".

Mais pour Me Marie-Line Orsetti, l'avocate de M. Pietri, ce procès ne fut qu'"une mascarade probatoire" sans infraction constituée.

Me David-Olivier Kaminski, un des avocats de M. Terrazzoni, s'est lui interrogé sur l'hypothèse que "l'ami vertueux de 30 ans" soit devenu "l'ennemi démoniaque", estimant que M. Benichou "s'est fait un film en se disant :c'est la Corse dans toute sa splendeur".