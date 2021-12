Palais Fesch, musée des beaux arts : exposition, conférence, ateliers pour adultes et enfants

Exposition des élèves du lycée professionnel Jules-Antonini

A voir jusqu’au 28 mars 2022

"Le portrait de Napoléon" revisité par des élèves à la manière d'artistes ou de plasticiens contemporains.

Cette exposition s'inscrit dans l'année de commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte.

Les élèves qui ont réalisé ces œuvres font partie de la section "Études du bâtiment, assistant en architecture". La production s'est déroulée sur deux années scolaires (2019-2021).

Ce projet est le fruit d'une collaboration entre deux enseignantes du lycée qui travaillent conjointement depuis 2014 : Marie-Odile Favard, professeure d'Arts appliqués et Jeanne Salvador-Battini, professeure d'architecture.

Il a été réalisé avec l'accord et le soutien de l'équipe de direction du lycée Jules-Antonini, représentée par Pierre Albertini, proviseur et Laurent Marrone, proviseur adjoint.





Conférence : Le Préfet Lantivy

Jeudi 27 janvier à 18h30, avec François Quilichini

Gabriel de Lantivy est nommé Préfet de Corse de 1824 à 1828. Il mène sa tâche avec une implication qui lui vaut l’admiration et la reconnaissance des ajacciens au point de se voir attribuer, de son vivant, un boulevard à son nom. Sa nomination coïncide avec l’époque ou la Corse s’apprête à vivre sa « renaissance » en s’ouvrant au modernisme.

Gabriel de Lantivy, homme au caractère bien trempé, sera pour Ajaccio l’homme clé du nouvel urbanisme de la ville impériale.



Cette conférence est proposée par l'Association A Mimoria et son représentant, François Quilichini, dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine et de l'histoire de la ville d'Ajaccio.

L’association est un atelier de recherche en histoire locale de la Corse. Ses études se font principalement à travers la prospection de documents d’archives, de données de la mémoire collective et du patrimoine.

François Quilichini est Ajaccien, passionné par l’histoire de la Corse et de celle d’Ajaccio en particulier, il intègre en 2016 l’équipe d’animation de A Mimoria dont il est le vice-président et secrétaire. Il rédige régulièrement des monographies et des articles publiés dans les bulletins de l'association.

Grande galerie





Les ateliers du Palais Fesch à l’année scolaire

Cours de pratique artistique pour adultes

Deux cours de pratique artistique sont proposés par le Palais Fesch :

- Cours de copie d’œuvres des collections avec le peintre Michel-Ange Poggi, deux samedis par mois à 14h.

- Cours de dessin avec Yann Le Borgne, deux jeudis par mois à 17h30

Inscriptions et renseignements auprès du service des publics : mediation.museefesch@ville-ajaccio.fr





Ateliers pour enfants

Des ateliers à destination des enfants permettent au travers de la pratique d’une discipline artistique, de rendre la culture accessible aux plus petits, de leur donner l’habitude de se rendre dans des lieux culturels et bien sûr de faire découvrir les collections présentées au Palais Fesch.

- Ateliers d’arts plastiques : les mercredis

de 13h à 14h30 pour les 6 - 8 ans

de 15h à 16h30 pour les 9 – 11 ans

En compagnie de Laurence Martini, animatrice pédagogique au musée, les enfants créent des œuvres d’arts plastiques et découvrent l’histoire de nos œuvres.

- Atelier théâtre : les mercredis de 10h à 11h30, pour les enfants de 6 à 11 ans.





Dalila Miloud, de la compagnie la Cible, propose aux enfants de découvrir de créer une pièce de théâtre dont la thématique abordera certains tableaux du muséeet ainsi d’apprendre des techniques théâtrales. Cette pièce sera jouée par lesenfants en fin d’année dans la grande galerie du Palais Fesch.

- Atelier multidisciplinaire : les samedis de 10 h à 11h30 pour les enfants à partir de 11 ans (histoire de l’art, sciences, muséographie, arts plastiques, arts visuels)

« Une brève histoire de l’art/une brève histoire de musée ».

En compagnie de Lelia Luciani (association Museum Mundi)





