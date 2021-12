PORTRAIT - François Martinetti, nouvelle tête pensante du militantisme 2.0 de Femu a Corsica

Sur la situation particulière entre les anciens alliés politiques de Per a Corsica, pas de surprise, il suit la ligne du parti : « le fond patriotique nous rassemble et nous mènerons les combats avec les autres quand il le faudra ». Une main tendue vers le PNC et Corsica Libera ? « S’ils appellent au rassemblement sur des sujets où nous nous retrouvons nous irons », répond François Martinetti qui avoue ne pas avoir compris l’absence des deux partis nationalistes aux rassemblements de ce samedi 4 décembre.



Pour autant, il tient à marquer le pas : « on parle beaucoup de problèmes d’ego mais en réalité, c’est un problème de fond. Chacun veut une voie de développement différente pour la Corse ». Sûr de lui, sans concession, la voie qu’il a choisie lui semble être la meilleure. Il en est « convaincu », et ira prêcher auprès de ceux qui ne le sont pas ou ne le sont plus.