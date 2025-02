PADRSQ de Haute-Corse : faire barrage à la délinquance quotidienne et à la criminalité organisée

Ce vendredi, Michel Prosic, préfet de la Haute-Corse, accompagné d’Olivier d’Orio, adjoint au commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Corse, et de Vianney Derquenne, directeur adjoint de la sécurité publique du département, a présenté le plan d'action départemental de restauration de la sécurité du quotidien (PADRSQ) pour l’année 2025. Ce plan comporte six grands axes qui vont permettre de lutter contre des phénomènes de délinquance de plus en plus présents sur le territoire, avec un volet consacré à la lutte contre la délinquance quotidienne et la sécurité publique.





En préambule, Michel Prosic a tenu à rappeler que “la Haute-Corse fait partie des départements les plus sûrs de France en termes de taux de délinquance”, avec moins de 7 000 faits par an ces cinq dernières années, mais que celle-ci est surtout différente du reste de la France. “Il n’y a par exemple quasiment pas de cambriolages, environ 0,6 par jour, mais beaucoup de véhicules incendiés ou de tags injurieux envers des élus.” Pour lutter contre “le spectre très large de cette délinquance”, plusieurs actions vont être mises en place, comme la création de nouveaux Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, mais aussi la mise en place d’un Groupement de Partenariat opérationnel en zone de compétence police.



L’objectif, selon le préfet, est “de travailler en partenariat avec l’ensemble des institutions compétentes, afin d’apporter une réponse concrète à nos concitoyens”, tout en “prenant en compte les spécificités des communes qui constituent notre territoire, pour que la réponse de l’État soit la plus adaptée à toutes ces formes de délinquance”.