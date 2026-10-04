PADDUC : L’adaptation de la Loi Elan dans les communes littorales en matière d'urbanisation fait débat

Un principe d’équité

Le second enjeu est l’identification des secteurs exclus à la constructibilité dans les 70 communes soumises aux deux Lois. « La complexité de l’application simultanée de ces deux Lois dans les 70 communes concernés crée des difficultés et une impasse réglementaire et pose un vrai principe d’équité devant la loi », indique Julien Paolini. Elle fait débat tant au niveau local que national. Pour répondre à cette problématique « tout en évitant une interprétation abusive et très permissive dans le PADDUC de cette habilitation », l’Exécutif propose d’exclure de la règle de continuité d’urbanisation, c’est-à-dire de l’application de la Loi Littoral pour que s’applique la Loi Montagne, uniquement les secteurs qui remplissent trois conditions cumulatives. La première est d’être situé dans une zone d’urbanisme de montagne à définir avec des critères objectifs - altitude, dénivelé, végétation… Seconde condition : ne pourront être étendus que les villages, hameaux, groupes d’habitation qui répondent aux critères du PADDUC. Troisième condition : un document d’urbanisme doit les délimiter à l’échelle parcellaire. « C’est une incitation forte à la planification de l’ensemble du territoire insulaire ». Julien Paolini tient à souligner « les nombreuses contradictions » de la loi Elan. « Censée simplifier les règles d’urbanisme, donner plus de souplesse aux maires, on constate qu’on est loin du compte ! Les choix, que nous sommes en train de faire, restent soumis, en bout de course, malgré le travail et la concertation avec tous les acteurs du territoire, à un avis et un accord final du préfet. Dernière aberration : le classement des 360 communes de Corse en Loi Littoral ou Montagne s’appuie sur un arrêté ministériel qui a plus de 40 ans et qui se base sur des données agricoles qui datent des années 70 ! C’est pourquoi nous considérons que c'est le PADDUC qui doit définir où s’applique la Loi Littoral et la Loi Montagne ».



Des garde-fous

Le président de l’AUE appelle à la prudence et met en garde contre les excès : « Si demain, cette habilitation de la loi Elan, confiée au PADDUC, était placée en de mauvaises mains ou mal utilisée, les dégâts sur la Corse seraient profonds et irréversibles. Les effets collatéraux conduiraient au mitage, à la consommation des terres agricoles et au renforcement des déséquilibres territoriaux. Nos propositions sont de véritables garde-fous qui assurent, à la fois, la protection du littoral et de la montagne, tout en adaptant les règles à la réalité de notre territoire, et surtout dans le strict respect des compétences du bloc communal. La montagne corse ne peut pas devenir le théâtre des dérives urbanistiques que l’on a connu depuis 50 ans sur le littoral. On ne l’acceptera pas ! ». Et de conclure : « La spéculation gagne du terrain, ruisselle doucement mais surement vers l’intérieur de la Corse. L’exode rural risque de s’inverser par un exode littoral porté par le réchauffement climatique, des prix plus abordables et par les flux migratoires qui cherchent une maison à la campagne. Des maisons qui, pour nous, les Corses, sont nos maisons patrimoniales. Les maires de l’intérieur ne s’y sont pas trompés en demandant un statut de résident ».