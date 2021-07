Ouverture de 3 lignes depuis Nantes, Brest et Montpellier : Transavia arrive en force à Calvi

La compagnie Low Cost Transavia a déployé ses ailes ce samedi 3 juillet jusqu'à l'aéroport de Santa Catalina de Calvi avec l’inauguration de 3 lignes : Brest-Calvi, Montpellier-Calvi et Nantes-Calvi

Ce sont ainsi pas moins de 17 000 sièges qui cette saison seront proposés jusqu’au 18 septembre 2021.

Avec ces 3 nouvelles dessertes, la compagnie low-cost du groupe Air France poursuit son développement sur le marché domestique et augmente son offre estivale vers l’Île de Beauté.





Très attendues par Transavia et l’aéroport de Calvi-Santa Catalina, ces ouvertures de lignes donnent l’opportunité aux voyageurs de rejoindre rapidement et à petits prix, la Balagne depuis l’Ouest et le Sud de la France.

Un triple événement apprécié, comme bien l'on pense, par les représentants de la CCI de Corse, Pierre Negretti, président de la Commission Balagne et Christine Pirrone, membre élue qui ont célébré avec l’équipage, le vol inaugural Calvi – Montpellier marqué notamment par le du traditionnel coupé de ruban.



Pour Pierre Negretti l’arrivée de "la compagnie low cost Transavia, avec 3 lignes lancées dés cette saison, laisse augurer de vraies perspectives dynamiques de développement sur l’aéroport de la Balagne."

« Nous sommes très heureux d’inaugurer aujourd’hui ces 3 nouvelles lignes avec nos partenaires corses. Ces nouvelles liaisons domestiques qui s’ajoutent aux autres récemment ouvertes, témoignent de notre volonté de développer notre offre au départ et vers la Corse et de créer plus d’opportunités de voyages pour notre clientèle. » déclarait pour sa Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France.