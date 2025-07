Opus Corsica : le festival de musique qui promeut les jeunes talents insulaires

Amelia Tatti, Eléonore Pancrazi ou encore Tristan Pfaff sont à l’affiche d’Opus Corsica 2025. Depuis 2020, ce festival dédié au piano et à l’art lyrique organise, durant le mois de juillet, une dizaine de représentations partout en Corse. Si les maîtres de la discipline se relaient sur les scènes du festival, ce dernier a la particularité de mettre en avant de très jeunes talents insulaires, en leur permettant de jouer en ouverture des soirées : « Ce n’est pas une première partie, mais les dix premières minutes de chaque concert. Les grands maîtres attendent dans l’ombre. C’est une volonté. Nous organisons durant l’hiver un concours de piano qui regroupe 200 pianistes de toute la Corse, du conservatoire, mais aussi de toutes les écoles », explique Xavier Torre, le président du festival.



Un concept qui plaît et qui permet aux jeunes pianistes insulaires de faire leurs premières armes sur scène, mais aussi de se challenger durant l’année, raconte Pascale Davin-Pajanacci, professeur de piano au conservatoire Henri Tomasi de Bastia : « Dès le premier jour de la rentrée, les enfants nous demandent quand sera la date du concours. Ils ont envie de monter sur scène. Pour eux, c’est vraiment un point d’ancrage dans l’année. »



Pour les lauréats, les concerts estivaux d’Opus Corsica se préparent, explique la professeure de piano, qui affine les derniers détails de ses protégés dans la cour du Palais des Gouverneurs de Bastia, où se déroule l’une des soirées du festival : « Cela leur permet d’avoir accès à une scène avec un piano exceptionnel. Ils jouent devant des inconnus, c’est une nouvelle expérience. C’est un concert très sérieux. On leur demande de s’habiller. Les concerts de piano, c’est rare. Nous n’avons pas spécialement de moments pour des concerts. Pour les enfants, c’est très bien. En plus, il y a le piano solo, avec chanteurs, avec comédiens. »

La préparation de ces jeunes, âgés de 8 à 12 ans, s’étale sur trois mois : « Les enfants qui montent sur scène travaillent tous les jours. Le stress puise une énergie. Il y a une préparation colossale. » poursuit la pianiste.

Pour la professeure de piano au conservatoire de Bastia, Marina Luciani cette opportunité permet aux élèves de vivre des expériences de la scène, de développer une meilleure de la concentration et interprétation " ce festival est un levier pédagogique fort et une étape clef dans le parcours de formation des jeunes musiciens."

Au programme des jeunes talents insulaires : Erik Satie ou encore Prokoviev, comme c’est le cas pour Marc-Antoine Felicelli, 8 ans, lauréat du prix spécial du jury avec félicitations : « Je suis très content d’être dans ce festival. La musique, c’est tout un art. Toucher le clavier, c’est magique. » Le jeune Bastiais a enchaîné trois dates de concert sur une semaine : Domaine de Torraccia, Zonza et Bastia. « Parfois je m’imagine comme un artiste, mais je suis un jeune talent et c’est déjà bien. À 8 ans, un premier concert, ça file les chocottes. Après, on a l’habitude et ça fait du bien. Il faut dire que je me suis habitué. Je me mets dans ma bulle, je n’entends que le piano et moi. »

À ses côtés sur scène, Jean-Baptiste, 12 ans, apprécie lui aussi le moment : « Pour moi, c’est exprimer ma passion devant du public. Ça permet de gérer les morceaux avec le stress. C’est de l’entraînement. »



Du stress, Léna, 10 ans, en a également avant de monter sur scène. Qu’importe, elle voit le festival Opus Corsica comme une chance : « C’est un peu comme une vie d’artiste, même juste pour quelques jours. Et puis, on monte jouer sur scène juste avant un grand pianiste. » Pour la jeune pianiste bastiaise, c’est aussi l’occasion de les rencontrer et d’échanger avec eux : « Nous apprenons plein de choses rien qu’en les voyant jouer. Et puis, ils nous donnent des conseils, nous racontent leur parcours. Ça motive et ça donne envie de progresser. »



Si le festival Opus Corsica n’est pas organisé par le Conservatoire Henri Tomasi, la professeure de piano Pascale Davin-Pajanacci y voit également des opportunités pour ses élèves : « Les grands pianistes se déplacent ici. On peut organiser des masterclasses également dans d’autres cadres. »



Le festival Opus Corsica se clôture ce 24 juillet au Domaine Torraccia.