Opus Corsica 2025 : la musique classique en itinérance dans toute l’île

Lancé en 2019, le festival international Opus Corsica revient pour sa 6ᵉ édition. Du 7 au 24 juillet, il investira plusieurs sites patrimoniaux de Corse. Porté par la pianiste Laura Sibella et présidé par Xavier Torre, le festival défend une approche à la fois itinérante, intergénérationnelle et ancrée dans le territoire.





C’est dans dans la salle climatisée de concert de l'Espace Diamant boulevard Rossini à Ajaccio, en raison de la canicule, que s’ouvrira le festival. Trois concerts sont programmés au même endroit et en soirée, les 7, 8 et 9 juillet. La mezzo-soprano Éléonore Pancrazi et le baryton Marc Scoffoni ouvriront la série avec un programme lyrique. Suivront le pianiste Antoine Alerini et le violoncelliste Ivan Karizna, puis un récital du pianiste Tristan Pfaff. Tous trois se produiront à 21 heures.



À partir du 10 juillet, le festival entamera un parcours dans le Grand Sud. À Zonza, Bonifacio, Pinarellu, Torraccia et Portivechju, les concerts se dérouleront en extérieur, dans des lieux identifiés pour leur caractère patrimonial. Plusieurs artistes confirmés figurent à l’affiche, comme le duo Jatekok, le pianiste Petru Casanova, la soprano Amélie Tatti, les danseuses Stéphanie Venturi et Delphine Nafteux, ou encore la pianiste Alexandra Lescure.



Les deux dernières dates du festival sont prévues à Bastia, dans la cour du Palais des Gouverneurs. Le 21 juillet, une soirée intitulée Chopin, une vie en musique mêlera piano et lectures de textes littéraires. Le lendemain, un concert lyrique réunira la soprano Candice Albardier et les deux parrains artistiques de cette édition : la pianiste Varduhi Yeritsyan et le baryton Marc Scoffoni.



Le festival se clôturera à Torraccia, le 24 juillet, dans le cadre du domaine viticole. Plusieurs artistes se succèderont sur scène, aux côtés des jeunes talents insulaires sélectionnés cette année. Ces derniers, formés dans les conservatoires corses et dans le cadre du Cuncorsu Mediterraniu di Pianò, assureront également l’ensemble des premières parties du festival.