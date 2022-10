Opération de séduction de l'Agence du tourisme de la Corse auprès "Cartorange", le géant italien du voyage

C'est une opération préparée depuis des mois. Après une première phase composée de webinaires et de formations pour faire découvrir et expliquer les potentialités de l'île de beauté, l'Agence de Tourisme de Corse est passée à une étape plus concrète. "Aujourd'hui, nous recevons une équipe de Cartorange, un mastodonte en Italie, se réjouit Olivier Lucchini, chargé de marché à l'ATC. Le but est de découvrir la Corse en balayant toute l'île pour voir ce que peut représenter son offre avec le littoral et l'intérieur."



Première agence de voyages en Italie, Cartorange "a une clientèle faite d'individuels qui cherchent l'originalité, et se spécialise dans des occasions comme des mariages ou des voyages de noces", présente Ariberto Frigerio. Le responsable du réseau italien s'est déplacé avec une sélection de cinq vendeurs parmi les meilleurs agents de voyages de la société.

Venus de Lombardie, de Vénétie, du Piémont et du Latium, qui figurent parmi les principaux bassins émetteurs de la destination Corse, ils représentent à eux seuls un réseau de 400 consultants. Leur visite découle d'une stratégie de l'ATC. "Cette clientèle toute proche a une liaison constante toute l'année grâce à la Corsica Ferries, notre partenaire sur cette opération, expose Olivier Lucchini. On veut maintenant l'attirer sur du hors saison et c'est un vrai défi."



Désaisonnaliser, une priorité pour relancer la notoriété de la Corse. Grâce à un coup de projecteur sur la destination et une promotion des séjours de courte durée, l'objectif est de rendre l'île attractive les douze mois de l'année.



5 jours pour tout voir



La mise en place d'un Éductour de cinq jours, entre le mercredi 28 septembre et le dimanche 2 octobre, a demandé un énorme travail préparatoire pour la Chambre de Commerce et d'Industrie régionale. "Avec Atout France Italie, nous avons analysé Cartorange, détaille Dominique di Menza, présidente de la CCIL de Corse-du-Sud. On a ciblé leurs attentes en fonction de leur clientèle pour préparer un programme adapté qui permette de faire découvrir l'ensemble de l'offre touristique."



Durant son séjour, l'équipe italienne a tout vu ou presque : Bastia, Ajaccio, Corte, Sartène, Bonifacio, Porto-Vecchio, Moriani et la Castagniccia. "On veut leur présenter la destination, les structures et les activités que la Corse peut offrir, développe Dominique di Menza. La visite comprend donc des nuits dans des hôtels trois ou quatre étoiles, des expériences immersives et des choses qui les font sortir des sentiers battus : distillerie, miellerie, randonnée..."



La clientèle de Cartorange, aisée, voire très aisée, raffole de la culture, du patrimoine, de l'art de vivre, l'œnotourisme ou encore la gastronomie. En proposant un itinéraire permettant de découvrir un large panel de produits insulaires typiques et authentiques, l'opération séduction pourrait atteindre son but. Chaque année, près de 225.000 touristes italiens viennent sur l'île, estime Atout France Italie. Ils représentent 26% des nuitées, ce qui en fait déjà la première clientèle touristique étrangère de Corse.